04 мая 2026 в 09:33

На Бали задержали двух россиянок по делу о торговле секс-услугами

На индонезийском острове Бали задержаны три женщины, включая двух россиянок, по подозрению в торговле секс-услугами через интернет, сообщает Jakarta Globe со ссылкой на местные власти. Им может грозить депортация и временный запрет на въезд в страну.

По информации властей, среди задержанных также находится гражданка Нигерии, возраст всех фигуранток составляет от 21 до 27 лет. Операция была проведена в рамках кампании по выявлению нарушений правил использования разрешений на проживание иностранцами.

Ранее губернатор Бали И Ваян Костер выразил признательность России за активный вклад в развитие туристической отрасли региона. Он отметил, что по итогам 2025 года число отдыхающих из РФ достигло внушительной отметки 260 тыс. человек.

До этого сообщалось, что власти Бали пресекли практику создания этнических анклавов, которые местные жители прозвали «русской» и «украинской» деревнями. Часть путешественников компактно селилась в районе Убуда. Губернатор подчеркнул, что подобная практика противоречит местным культурным нормам и законам Индонезии.

