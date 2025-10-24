В Самаре водителя избили из-за проститутки В Самаре группа неизвестных вытащила водителя из машины и избила прямо на дороге

В Самаре группа неизвестных напала на водителя прямо на дороге и избила его, после чего скрылась, сообщил Telegram-канал Baza. Инцидент случился ночью на улице Гагарина, когда два автомобиля заблокировали проезд белому «ВАЗу». После этого пассажиры набросились на водителя.

Мужчина попытался скрыться от нападающих на машине, но его вытащили на дорогу и избили. Злоумышленники также похитили у него деньги и телефон. Пострадавший обратился в полицию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ («Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору»). Один из участников конфликта арестован, остальные объявлены в розыск.

По одной из версий, которую прорабатывает следствие, пострадавший мужчина занимается сутенерством. Причиной нападения мог стать конфликт с «коллегами» из-за того, что потерпевший переманил к себе секс-работницу.

