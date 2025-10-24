Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 13:35

В Самаре водителя избили из-за проститутки

В Самаре группа неизвестных вытащила водителя из машины и избила прямо на дороге

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Самаре группа неизвестных напала на водителя прямо на дороге и избила его, после чего скрылась, сообщил Telegram-канал Baza. Инцидент случился ночью на улице Гагарина, когда два автомобиля заблокировали проезд белому «ВАЗу». После этого пассажиры набросились на водителя.

Мужчина попытался скрыться от нападающих на машине, но его вытащили на дорогу и избили. Злоумышленники также похитили у него деньги и телефон. Пострадавший обратился в полицию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ («Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору»). Один из участников конфликта арестован, остальные объявлены в розыск.

По одной из версий, которую прорабатывает следствие, пострадавший мужчина занимается сутенерством. Причиной нападения мог стать конфликт с «коллегами» из-за того, что потерпевший переманил к себе секс-работницу.

Ранее бывший повар зарезал своего коллегу в Ленинградской области. Инцидент произошел в Пикалево рядом с кафе «Сакура», где преступник и жертва работали вместе. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как злоумышленник наносил мужчине множественные удары ножом, не останавливаясь, пока не убедился, что тот мертв.

Самара
проституция
драки
секс-услуги
