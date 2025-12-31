Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
31 декабря 2025 в 20:17

В самарском аэропорту задерживают 13 рейсов

В самарском аэропорту «Курумоч» из-за ограничений задерживают 13 рейсов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В аэропорту Самары «Курумоч» задерживаются 13 рейсов, как на вылет, так и на прилет, сообщили в пресс-службе авиагавани. Это связано с введенными ограничениями.

Продолжается действие временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в периметре воздушного пространства аэропорта «Курумоч». На вылет задержано 8 рейсов, на прилет — 5, в том числе в связи с поздним прибытием самолета. Три рейса ушли на запасной аэродром, — говорится в сообщении.

Аэропорт продолжает обслуживание пассажиров, несмотря на ограничения. Сотрудники и авиакомпании предоставляют все услуги по ФАП-82. Для пассажиров с детьми есть комната матери и ребенка с гигиеническими средствами и колясками. Медпункт работает круглосуточно. Для маломобильных пассажиров предусмотрена специальная комната ожидания 24/7.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Саратова также были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Детали ограничений и их длительность пока не уточняются.

Самара
аэропорты
ограничения
задержки
