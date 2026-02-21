Дроны в Удмуртии и удар по школе: как ВСУ атакуют Россию 21 февраля

Дроны в Удмуртии и удар по школе: как ВСУ атакуют Россию 21 февраля

21 февраля Вооруженные силы Украины продолжили наносить удары по российским территориям. По данным Минобороны РФ, в общей сложности было уничтожено свыше 70 украинских беспилотников. Один из объектов в Удмуртии подвергся атаке дронов. Власти Запорожской области рассказали о последствиях воздушной атаки на школу. Все подробности об атаках ВСУ на территории РФ — в материале NEWS.ru.

Средства ПВО сбили 77 украинских дронов над Россией

В ночь на 21 февраля Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 77 дронов противника.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 77 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 24 БПЛА — над территорией Краснодарского края, 13 БПЛА — над территорией Республики Крым, 9 БПЛА — над территорией Курской области, 9 БПЛА — над территорией Ростовской области, 8 БПЛА — над территорией Белгородской области, 5 БПЛА — над территорией Самарской области, 4 БПЛА — над акваторией Азовского моря, 3 БПЛА — над территорией Саратовской области, 1 БПЛА — над территорией Волгоградской области и 1 БПЛА — над территорией Воронежской области», — сообщили в ведомстве.

ВСУ атаковали дронами один из объектов в Удмуртии

Вооруженные силы Украины совершили атаку на один из объектов в Удмуртии, заявил глава региона Александр Бречалов. По предварительным данным, в результате атаки есть повреждения и пострадавшие, всем им оказывается необходимая помощь. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

«На месте работают все оперативные службы. Дополнительную информацию буду сообщать по мере поступления», — указал Бречалов.

Атака произошла на фоне объявленной в регионе угрозы БПЛА. Украинские дроны были замечены на территории соседних субъектов, все военные подразделения республики приведены в повышенную боевую готовность.

Украинские военные цинично атаковали школу

ВСУ нанесли удар по гражданской инфраструктуре города Васильевка, выбрав целью здание местной школы, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. В результате атаки был поврежден фасад учебного заведения и прилегающая территория, а осколками посекло припаркованные школьные автобусы.

Фото: Сергей Батурин/РИА Новости

Глава региона подчеркнул, что в учебном заведении не было никаких военных объектов, а сам обстрел обошелся без пострадавших. Он назвал произошедшее актом запугивания мирных жителей со стороны ВСУ.

«Противник вновь совершил вероломный и циничный удар по гражданской инфраструктуре. Целью террористов стала школа — место, где по определению не может быть никаких военных объектов», — сообщил глава региона.

ПВО и РЭБ заработали в усиленном режиме в Татарстане

Беспилотники украинской армии пытаются атаковать производственные объекты в Альметьевске в Татарстане, силы ПВО и РЭБ работают в усиленном режиме, сообщает администрация города. Местных жителей попросили сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями.

«В настоящее время зафиксирована попытка массированной атаки БПЛА на производственные объекты. Силы противовоздушной обороны и средства РЭБ работают в усиленном режиме. Угроза нейтрализуется», — говорится в сообщении.

Танки ВСУ прикрывались жилыми домами в Гуляйполе

Танки Вооруженных сил Украины занимали позиции в жилой застройке Гуляйполя в Запорожской области и вели огонь, скрываясь за домами местных жителей, рассказала беженка из районного центра. При этом, по ее словам, танкисты игнорировали просьбы горожан отъехать от строений. Однажды, добавила она, танк укрылся в 30 метрах от ее дома.

«Приезжали танки на улицу и в основном прятались за домами. Люди выходили и просили, чтобы они не стреляли, потому что сейчас постреляют и уедут, а потом сюда прилетит и разобьют дома. А они говорили: «Нам ваши курятники не нужны, мы землю защищаем», — рассказала она.

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

ВСУ ударили по промышленным площадкам в Самарской области

ВСУ в ночь на 21 февраля нанесли удар по двум промышленным площадкам на территории Самарской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев. По его словам, никто не пострадал.

«Сегодня ночью враг нанес удар по двум промышленным площадкам на территории региона. Пострадавших нет. На местах работают оперативные службы», — сказано в сообщении.

Газовая труба получила повреждения при атаке БПЛА на Краснодар

В Краснодаре и Северском районе ликвидируют последствия падения обломков беспилотников. В краевом центре фрагменты дрона повредили частные жилые дома и газовую трубу, есть пострадавший.

ЧП произошло в районе улицы Новороссийской в промзоне около гаражного кооператива, неподалеку от ТЦ «Меридиан». В близлежащих домах взрывной волной выбило несколько окон, также повреждения получили восемь автомобилей и газовая труба. На месте падения обломков возник пожар, который оперативно потушили.

«Пострадавшему на месте оказали первую помощь», — говорится в публикации.

Читайте также:

Российские военные оставили ВСУ без установок HIMARS и «Фламинго»

Российские войска освободили Карповку в ДНР

ВС России лишили ВСУ преимущества в воздухе на участке Северского направления

Стало известно, как в ЛНР относятся к воссоединению с Россией