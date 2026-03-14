Минтруд раскрыл, сколько семей смогут получить господдержку

Государственную поддержку смогут получить порядка 74 тысяч многодетных семей, сообщила пресс-служба Министерства труда и социальной защиты. В ведомстве указали, что в этих семьях воспитывается более 230 тысяч несовершеннолетних.

Минтруда обнародовало проект постановления правительства, вводящий обновленные критерии назначения единого пособия. Нововведения разработаны во исполнение поручения президента и направлены на расширение охвата нуждающихся граждан. При этом, сказано в проекте, если при переоформлении выплат среднедушевой доход семьи превышает установленный прожиточный минимум, но не более чем на десять процентов, пособие будет продлено еще на один год, оно составит половину регионального прожиточного минимума на одного ребенка.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеообращении к участникам коллегии Минтруда поручил оперативно внести изменения в законодательство, чтобы многодетные семьи могли получать пособия даже при незначительном превышении доходов. Глава правительства подчеркнул необходимость ускорить корректировку правовых актов.

До этого лидер партии »Справедливая Россия» и депутат Госдумы Сергей Миронов ранее предложил внести изменения в порядок использования материнского капитала. По его мнению, россиянам следует разрешить тратить его на покупку автомобилей отечественного производства. Миронов подчеркнул, что для многодетных семей автомобиль — это крайне важное средство для решения бытовых вопросов.