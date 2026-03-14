14 марта 2026 в 01:05

Минтруд раскрыл, сколько семей смогут получить господдержку

Минтруда: поддержку смогут получить порядка 74 тысяч многодетных семей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Государственную поддержку смогут получить порядка 74 тысяч многодетных семей, сообщила пресс-служба Министерства труда и социальной защиты. В ведомстве указали, что в этих семьях воспитывается более 230 тысяч несовершеннолетних.

Минтруда обнародовало проект постановления правительства, вводящий обновленные критерии назначения единого пособия. Нововведения разработаны во исполнение поручения президента и направлены на расширение охвата нуждающихся граждан. При этом, сказано в проекте, если при переоформлении выплат среднедушевой доход семьи превышает установленный прожиточный минимум, но не более чем на десять процентов, пособие будет продлено еще на один год, оно составит половину регионального прожиточного минимума на одного ребенка.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеообращении к участникам коллегии Минтруда поручил оперативно внести изменения в законодательство, чтобы многодетные семьи могли получать пособия даже при незначительном превышении доходов. Глава правительства подчеркнул необходимость ускорить корректировку правовых актов.

До этого лидер партии »Справедливая Россия» и депутат Госдумы Сергей Миронов ранее предложил внести изменения в порядок использования материнского капитала. По его мнению, россиянам следует разрешить тратить его на покупку автомобилей отечественного производства. Миронов подчеркнул, что для многодетных семей автомобиль — это крайне важное средство для решения бытовых вопросов.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Бахрейне назвали число сбитых с начала конфликта ракет из Ирана
SHOT сообщил о начале массированной атаки ВСУ на Краснодарский край
В Саратове ввели ограничения на полеты
США серьезно просчитались, Иран не победить: за Тегераном — сила и правда
Румыния ввела надзор за предприятиями ЛУКОЙЛа
Лукашенко пригрозил министру отправкой в штурмовики из-за телят
В столице Катара прогремела серия мощных взрывов
В Волгограде ввели ограничения на полеты
Новый брак, забвение после отъезда из РФ: как сейчас живет Вера Брежнева
Названо число погибших в результате воздушной атаки в Иране
Российский аэропорт закрыл небо для самолетов
В Звенигороде нашли тело второго пропавшего ребенка
Зеленский доволен — кредит холопы оплатят: как украинцы стали рабами МВФ
КСИР раскрыл цели 10 мощных ракетных ударов в Израиле
Росавиация сообщила о закрытии краснодарского аэропорта
Лишний вес, браки с Николаевым и Тарзаном, Зеленский: как живет Королева
В США раскрыли цели Трампа по поводу России
В Румынии прокомментировали объединение с Молдавией
Идеал или бомба-канцероген: нутрициолог ответила на все вопросы об индейке
Дальше
Самое популярное
Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Москва

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома
Общество

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
Общество

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

