США продлили перемирие между Израилем и Ливаном Трамп сообщил о продлении перемирия Израиля и Ливана

Перемирие между Израилем и Ливаном будет продлено на три недели, заявил президент США Дональд Трамп. Свое сообщение он опубликовал в социальной сети Truth Social по итогам очередного раунда консультаций послов двух стран, прошедших в Вашингтоне.

Он отметил, что рассчитывает в ближайшее время провести встречу в Белом доме. По его словам, в Вашингтон могут приехать премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Ливана Джозеф Аун.

Ранее министр обороны еврейского государства Исраэль Кац заявил о готовности возобновить конфликт с Ираном. Он отметил, что Израиль в ожидании зеленого света от Соединенных Штатов.

До этого появилась информация о масштабной воздушной операции Армии обороны Израиля. Произведена атака трех ключевых аэродромов в окрестностях Тегерана. В ходе налета была задействована многочисленная авиагруппа, которая уничтожила не только парк авиатехники, но и вспомогательную инфраструктуру противника.