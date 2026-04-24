24 апреля 2026 в 00:50

США продлили перемирие между Израилем и Ливаном

Трамп сообщил о продлении перемирия Израиля и Ливана

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Daniel Heuer — Pool via CNP/Global Look Press
Перемирие между Израилем и Ливаном будет продлено на три недели, заявил президент США Дональд Трамп. Свое сообщение он опубликовал в социальной сети Truth Social по итогам очередного раунда консультаций послов двух стран, прошедших в Вашингтоне.

Он отметил, что рассчитывает в ближайшее время провести встречу в Белом доме. По его словам, в Вашингтон могут приехать премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Ливана Джозеф Аун.

Ранее министр обороны еврейского государства Исраэль Кац заявил о готовности возобновить конфликт с Ираном. Он отметил, что Израиль в ожидании зеленого света от Соединенных Штатов.

До этого появилась информация о масштабной воздушной операции Армии обороны Израиля. Произведена атака трех ключевых аэродромов в окрестностях Тегерана. В ходе налета была задействована многочисленная авиагруппа, которая уничтожила не только парк авиатехники, но и вспомогательную инфраструктуру противника.

