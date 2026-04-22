Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Восьмиклассница, выпавшая из окна четвертого этажа школы в Калининграде, скончалась, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства образования. Девочку доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии, но спасти ее не удалось.

Трагедия произошла 22 апреля в одной из школ города, когда, по предварительным данным, 14-летняя ученица вышла в туалетную комнату во время урока.

К сожалению, ученицу не удалось спасти, медики сделали все возможное, но девочка была в крайне тяжелом состоянии, — сообщили в министерстве.

На месте происшествия работают правоохранители — им предстоит установить все обстоятельства случившегося. Министерство образования поручило администрации школы провести внутреннюю проверку, а семье погибшей обещана необходимая помощь.

До этого в Приморском районе Санкт-Петербурга полицейские задержали троих человек после того, как их знакомая выпала из окна пятого этажа. Сигнал о происшествии поступил от прохожей, которая заметила пострадавшую у дома на Комендантском проспекте. Прибывшие на место сотрудники полиции нашли 34-летнюю жительницу Гатчинского района, пережившую падение.