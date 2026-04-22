Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 апреля 2026 в 17:32

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Восьмиклассница, выпавшая из окна четвертого этажа школы в Калининграде, скончалась, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства образования. Девочку доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии, но спасти ее не удалось.

Трагедия произошла 22 апреля в одной из школ города, когда, по предварительным данным, 14-летняя ученица вышла в туалетную комнату во время урока.

К сожалению, ученицу не удалось спасти, медики сделали все возможное, но девочка была в крайне тяжелом состоянии, — сообщили в министерстве.

На месте происшествия работают правоохранители — им предстоит установить все обстоятельства случившегося. Министерство образования поручило администрации школы провести внутреннюю проверку, а семье погибшей обещана необходимая помощь.

До этого в Приморском районе Санкт-Петербурга полицейские задержали троих человек после того, как их знакомая выпала из окна пятого этажа. Сигнал о происшествии поступил от прохожей, которая заметила пострадавшую у дома на Комендантском проспекте. Прибывшие на место сотрудники полиции нашли 34-летнюю жительницу Гатчинского района, пережившую падение.

Регионы
Калининград
школы
дети
смерти
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

3 запеканки на завтрак, обед и ужин: с творогом, картофелем и капустой
Семья и жизнь

3 запеканки на завтрак, обед и ужин: с творогом, картофелем и капустой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.