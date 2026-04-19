19 апреля 2026 в 13:09

Петербурженку столкнули с балкона пятого этажа

В Приморском районе Санкт-Петербурга полицейские задержали троих человек после того, как их знакомая выпала из окна пятого этажа, сообщили в управлении МВД по городу и Ленинградской области. Сигнал о происшествии поступил от прохожей, которая заметила пострадавшую у дома на Комендантском проспекте.

Прибывшие на место сотрудники полиции нашли 34-летнюю жительницу Гатчинского района, пережившую падение. Ее экстренно госпитализировали со множественными травмами в тяжелом состоянии. Сама пострадавшая утверждает, что ее столкнули с балкона.

Полицейские немедленно поднялись в квартиру, откуда, предположительно, выпала женщина. Там они задержали троих: 41-летнюю безработную, ранее судимую женщину, 36-летнего безработного мужчину и 44-летнего жителя Тверской области, который также имеет судимость. Всех троих доставили в отдел полиции и поместили в изолятор. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Ачинске Красноярского края подросток получил серьезные травмы после нападения мужчины с металлической ложкой для обуви. Пострадавшего мальчика спас прохожий, который остановил нападавшего. Он помог ребенку подняться и проводил его домой.

