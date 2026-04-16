В Ачинске мужчина избил подростка ложкой для обуви

В Ачинске Красноярского края подросток получил серьезные травмы после нападения мужчины с металлической ложкой для обуви, сообщил Telegram-канал SHOT. Инцидент произошел в Привокзальном районе.

Дети находились в подъезде, когда один из жильцов вдруг вышел на шум и незамедлительно последовал к группе подростков. Большинство смогли сбежать, однако 13-летнего мальчика мужчина догнал у подъезда. Затем достал предмет, напоминающий металлическую ложку для обуви.

Пострадавшего мальчика спас прохожий, который остановил нападавшего. Затем он помог ребенку подняться и проводил того домой. По предварительным данным, у мальчика зафиксированы многочисленные ушибы. Возможны переломы, однако точной информации пока что нет.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное с применением насилия». Подозреваемого разыскивают.

