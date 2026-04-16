16 апреля 2026 в 07:54

В Ачинске мужчина избил подростка ложкой для обуви

В Красноярском крае возбуждено дело после избиения школьника ложкой для обуви

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Ачинске Красноярского края подросток получил серьезные травмы после нападения мужчины с металлической ложкой для обуви, сообщил Telegram-канал SHOT. Инцидент произошел в Привокзальном районе.

Дети находились в подъезде, когда один из жильцов вдруг вышел на шум и незамедлительно последовал к группе подростков. Большинство смогли сбежать, однако 13-летнего мальчика мужчина догнал у подъезда. Затем достал предмет, напоминающий металлическую ложку для обуви.

Пострадавшего мальчика спас прохожий, который остановил нападавшего. Затем он помог ребенку подняться и проводил того домой. По предварительным данным, у мальчика зафиксированы многочисленные ушибы. Возможны переломы, однако точной информации пока что нет.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное с применением насилия». Подозреваемого разыскивают.

Ранее во Владимирской области подростки избили 10-летнюю школьницу. К делу присоединился врио губернатора области Александр Авдеев. Он лично проконтролировал ход расследования.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
