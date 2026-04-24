Спасаем ребенка от плоскостопия: пять рабочих советов врача-ортопеда

В большинстве случаев медики ставят диагноз «плоскостопие» детям школьного возраста и подросткам. Травматолог-ортопед Красногорской клинической больницы Минздрава Подмосковья Ибрагим Абакаров дал NEWS.ru пять полезных советов, как вылечить это заболевание у ребенка.

Что происходит с ногой при плоскостопии

Суть плоскостопия состоит в том, что продольные (стягивают стопу спереди назад) и поперечные (стягивают стопы по бокам) своды ослабляются и стопа уплощается. Нарушается амортизирующая функция, поэтому ходьба затрудняется, страдают крупные суставы, мышцы и связки. Как следствие, у детей развиваются плоско-вальгусные стопы. Лечение требует комплексного подхода. Важна ранняя диагностика, так как своевременное вмешательство может предотвратить развитие более серьезных проблем в будущем.

Существует два основных вида плоскостопия: врожденное и приобретенное. Первый тип связан с различными генетическими аномалиями (нарушение развития соединительной ткани и прочее). Врачи выявляют у ребенка заболевания опорно-двигательного аппарата. Чаще всего наблюдается продольное плоскостопие у детей.

Причины приобретенного плоскостопия:

травматические. Возникает после переломов лодыжек и костей предплюсны, разрыва связок и сухожилий, образующих свод стопы. Для лечения такого плоскостопия могут потребоваться оперативные методы;

паралитические. Происходит уплощение стопы в результате паралича мышц стопы и голени;

рахитические. Возникает вследствие дефицита витамина D3 в организме ребенка. Может нарушаться структура костной ткани и связок;

статические. Встречается в 82% случаев. Такое плоскостопие связано с избыточным весом, длительными статическими нагрузками на стопы, неудобной обувью.

Как делать лечебные ванночки для ног при плоскостопии

Нужно подготовить две ванночки с горячей и холодной водой. Вначале ноги прогревают в течение 2–5 минут в очень теплой воде, после чего погружают в холодную. В воду можно добавить соду, морскую соль, кору дуба или шалфей и прочее. Процедура повторяется от трех до пяти раз, после чего следует массаж ног.

Какие стельки помогут вылечить плоскостопие

Стельки могут применяться уже при первой степени заболевания. Стельки-супинаторы позволяют задействовать дополнительную мускулатуру, оказывают амортизирующую функцию и уменьшают нагрузку на стопу. Существуют стельки под переднюю часть стопы, задники. Наиболее эффективный вариант — супинатор под пятку и пронатор под передний отдел.

Рекомендуются индивидуально подобранные ортопедические стельки и специальные обувные изделия, которые помогают корректировать положение стопы и распределять нагрузку.

Какие упражнения помогают лечить плоскостопие

Лечебная физкультура — один из самых эффективных методов лечения плоскостопия. Он тонизирует латеральную группу мышц голени, а также мышцы стопы, принимающие участие в формировании сводов. Необходимо выбрать для ребенка два-три эффективных комплекса, которые повторяются три-четыре раза в день. Перед началом занятий нужно размять мышцы ступней и разогреть суставы. После этого осуществляется ряд упражнений: сгибание и разгибание пальцев, вращения стопой, хождение на носках и пятках, катание теннисных шариков, зажимание их ногой и прочее.

Необходимо проводить регулярные занятия, которые укрепляют мышцы и улучшают гибкость суставов. В некоторых случаях может потребоваться хирургическое вмешательство. Однако такие меры рассматриваются только при тяжелых формах деформации.

Какую обувь нужно носить для лечения плоскостопия

В случае выявления плоскостопия у ребенка обувь должна быть удобной, иметь высокий задник и плотно прилегать к ноге. Она предотвратит ухудшение состояния и обеспечит комфорт при ходьбе. Сменная обувь поможет ребенку избежать однотипных статических нагрузок.

Если пройтись мокрыми ногами по горизонтальной поверхности, то отпечаток стопы остается неполным. Это осуществляется благодаря сводам стопы, которых насчитывается семь штук. Это группа поперечных и продольных связок, которые стягивают стопу и придают ей дугообразную форму. Их главная задача — амортизировать на себе нагрузку. Когда человек наступает стопой на поверхность, связки натягиваются.

Какой вес ребенка может привести к плоскостопию

Избыточная масса тела может усугубить плоско-вальгусную деформацию. Сбалансированное питание и активный образ жизни помогут поддерживать здоровый вес и снизить нагрузку на стопы.

Успешное лечение плоскостопия у детей зависит во многом от участия родителей. Комплексный подход, регулярные осмотры специалистом и ежедневные занятия помогут оградить ребенка от этого заболевания.

