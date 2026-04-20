Названы виды спорта, помогающие избежать сколиоза

Ортопед Термитов: плавание является лучшим способом избежать сколиоза

Плавание является наиболее эффективным методом профилактики сколиоза, заявил NEWS.ru травматолог-ортопед Красногорской клинической больницы Минздрава Подмосковья Шамиль Термитов. По его словам, обыкновенная зарядка также способствует поддержанию здоровья позвоночника.

Первое, что важно делать родителям для укрепления мышц спины у детей и поддержания тонуса всех мышечных групп, — записать их на плавание или занятия водными видами спорта. Давление воды и физическая нагрузка позволяют поддерживать здоровье позвоночника. Кроме того, важно проводить профилактику сутулости, делая зарядку и выполняя упражнения, — поделился Термитов.

Ранее врач-ортопед Анастасия Ваулина предупредила, что без своевременного лечения сколиоз у детей может вызвать смещение и сдавливание внутренних органов. По ее словам, это приводит к перегрузке мышц и межпозвоночных дисков, а также увеличивает риск развития хронической боли в спине и остеохондроза.

Травматолог-ортопед Ибрагим Абакаров ранее заявил, что дефицит витамина D может привести к развитию плоскостопия. По его словам, болезнь чаще всего встречается у людей с лишним весом и тех, кто носит неудобную обувь.

Максим Кирсанов
Дмитрий Новиков
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
