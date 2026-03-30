Родителей предупредили, к каким последствиям приводит сколиоз у ребенка

Ортопед Ваулина: сколиоз у ребенка может вызвать смещение органов

Без своевременного лечения сколиоз у ребенка может впоследствии привести к смещению и сдавливанию внутренних органов, предупредила ортопед Анастасия Ваулина. По ее словам, переданным LIFE.ru, эта болезнь также чревата перегрузкой мышц спины и межпозвонковых дисков. Это, в свою очередь, повышает риск хронической боли в спине и развития остеохондроза. Также не исключены протрузии и грыжи.

Сколиоз — распространенное заболевание у детей школьного возраста, которое может привести не только к проблемам с позвоночником, но и с дыхательной и сердечно-сосудистой системами. Это боковое искривление позвоночника часто возникает именно в школьном возрасте, поскольку с началом обучения нагрузка на позвоночник существенно возрастает: увеличивается время, проводимое в сидячем положении, появляется необходимость носить тяжелый рюкзак, формируются устойчивые неправильные позы, — объяснила Ваулина.

Она отметила, что выраженный сколиоз снижает выносливость ребенка и в целом ухудшает качество его жизни. Врач добавила, что проблему можно заподозрить по асимметрии плеч, лопаток или таза. Родителям следует также насторожиться, если ребенок жалуется на умеренные ноющие боли в шее или межлопаточной области.

Ранее врач-физиотерапевт Светлана Малиновская заявила, что примерно в 85% случаев сколиоз появляется у ребенка без видимых на то причин. В остальном, по ее словам, искривление позвоночника может быть вызвано костными аномалиями, избыточным весом или метаболическими проблемами.

