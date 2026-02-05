Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 февраля 2026 в 07:05

Названы главные причины возникновения сколиоза у детей

Врач Малиновская: в 85% случаев сколиоз возникает по неизвестным причинам

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Примерно в 85% случаев сколиоз появляется у ребенка без видимых на то причин, заявила NEWS.ru врач-физиотерапевт Видновской КБ Минздрава МО Светлана Малиновская. В остальном, по ее словам, искривление позвоночника может быть вызвано костными аномалиями, избыточным весом или метаболическими проблемами.

В подавляющем большинстве случаев, около 80–85%, детский сколиоз и кифоз возникают по неизвестным причинам. Однако оставшиеся 15–20% случаев могут быть связаны с комплексом факторов: врожденными, приобретенными или связанными с периодом активного роста. Среди врожденных чаще всего наблюдаются аномалии развития позвонков, неправильное сращение ребер, а также сбои в формировании костной системы, связанные с генетическими или хромосомными нарушениями, — поделилась Малиновская.

Она подчеркнула, что малоподвижный образ жизни и недостаток физической активности относятся к факторам, приобретаемым в течение жизни. По словам Малиновской, длительное сидение за компьютером, а также чрезмерное использование гаджетов приводят к ослаблению мышц спины и снижению их тонуса. Врач также указала, что родовые травмы, ушибы и переломы могут стать причиной развития сколиоза.

Неврологические заболевания, такие как ДЦП, полиомиелит, атаксия Фридрейха, мышечная дистрофия, могут привести к нейромышечному сколиозу. Метаболические нарушения, среди которых рахит, синдром Хантера, цистиноз, влияют на структуру костей. Избыточный вес, в свою очередь, повышает нагрузку на спину. Кроме того, роль играет и дефицит кальция, витамина D и других минералов, необходимых для формирования костной ткани, — резюмировала Малиновская.

Ранее тренер Милена Гатаулина порекомендовала выполнять круговые движения тазом и плечами в противоположных направлениях, наклоны головы и повороты корпуса для снятия напряжения в спине. По ее словам, также следует делать упражнение «замок», обхватив кисти рук за спиной, особенно после длительного сидения за рабочим столом.

врачи
здоровье
заболевания
дети
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист объяснил, чем чреват отказ показать телефон при проверке в метро
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 5 февраля
Раннее бронирование-2026 — все секреты и акции, как купить дешевый тур
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 95 украинских БПЛА
ВСУ столкнулись с перебоями в работе Starlink на линии фронта
Дания придумала новую провокацию по отношению к танкерам с нефтью из России
В Роскачестве рассказали, с чем сочетать разные типы пива
В Забайкалье сошли с рельсов 11 вагонов грузового поезда с углем
«Опустились»: посол озвучил, что будет с Лондоном из-за кражи активов
Дочь Тутберидзе, сестра Шипулина: за кого выступят экс-россияне на ОИ-2026
СК возбудил дело о мошенничестве на 1 млрд рублей с жилфондом Минобороны
Названы главные причины возникновения сколиоза у детей
Российские силы оставили пыль от гаубицы и САУ ВСУ в Запорожской области
В МОК задумались над переносом даты начала зимней Олимпиады
Диетолог ответила, когда лучше устраивать разгрузочные дни
Парализовали штабы и связь ВСУ ударами БПЛА: успехи ВС РФ к утру 5 февраля
«Еще год»: на Западе рассказали о коварном плане Зеленского
В Хабаровском крае следователи раскрыли убийство через 13 лет
Миронов призвал запретить в России один вид финансовых организаций
Прокуратура озвучит, как нужно наказать подозреваемых в теракте в «Крокусе»
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане
Общество

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане

Мягкие как облако оладьи: готовятся на манке, муке и воде — вкусно и просто
Общество

Мягкие как облако оладьи: готовятся на манке, муке и воде — вкусно и просто

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.