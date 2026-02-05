Названы главные причины возникновения сколиоза у детей

Примерно в 85% случаев сколиоз появляется у ребенка без видимых на то причин, заявила NEWS.ru врач-физиотерапевт Видновской КБ Минздрава МО Светлана Малиновская. В остальном, по ее словам, искривление позвоночника может быть вызвано костными аномалиями, избыточным весом или метаболическими проблемами.

В подавляющем большинстве случаев, около 80–85%, детский сколиоз и кифоз возникают по неизвестным причинам. Однако оставшиеся 15–20% случаев могут быть связаны с комплексом факторов: врожденными, приобретенными или связанными с периодом активного роста. Среди врожденных чаще всего наблюдаются аномалии развития позвонков, неправильное сращение ребер, а также сбои в формировании костной системы, связанные с генетическими или хромосомными нарушениями, — поделилась Малиновская.

Она подчеркнула, что малоподвижный образ жизни и недостаток физической активности относятся к факторам, приобретаемым в течение жизни. По словам Малиновской, длительное сидение за компьютером, а также чрезмерное использование гаджетов приводят к ослаблению мышц спины и снижению их тонуса. Врач также указала, что родовые травмы, ушибы и переломы могут стать причиной развития сколиоза.

Неврологические заболевания, такие как ДЦП, полиомиелит, атаксия Фридрейха, мышечная дистрофия, могут привести к нейромышечному сколиозу. Метаболические нарушения, среди которых рахит, синдром Хантера, цистиноз, влияют на структуру костей. Избыточный вес, в свою очередь, повышает нагрузку на спину. Кроме того, роль играет и дефицит кальция, витамина D и других минералов, необходимых для формирования костной ткани, — резюмировала Малиновская.

Ранее тренер Милена Гатаулина порекомендовала выполнять круговые движения тазом и плечами в противоположных направлениях, наклоны головы и повороты корпуса для снятия напряжения в спине. По ее словам, также следует делать упражнение «замок», обхватив кисти рук за спиной, особенно после длительного сидения за рабочим столом.