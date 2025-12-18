Тренер назвала лучшие упражнения для расслабления спины после работы

Круговые движения тазом и плечами в разные стороны, наклоны головы, а также повороты корпуса — все эти упражнения помогут снять напряжение в спине, заявила РИАМО тренер Милена Гатаулина. После сидячей работы она также посоветовала делать упражнение «замок» за спиной.

Круги плечами: плавно вращайте плечами вперед и назад. Это активирует плечевые суставы. Упражнение «замок» за спиной: заводим руки за спину: одна сверху, другая снизу — соединяем их в замок. Потом меняем руки. Это хорошо раскрывает плечи и грудной отдел. Скручивание сидя: поверните корпус в одну сторону, задержитесь на пару секунд, затем — в другую. Это помогает снять напряжение в пояснице, — посоветовала Гатаулина.

Она также посоветовала слегка надавливать одной рукой на голову, усиливая наклон. Это упражнение позволит растянуть зону плеч и трапециевидные мышцы. Еще один способ снять напряжение подразумевает сгибание рук в локтях под прямым углом и поочередное отведение каждой из них в сторону с последующим вращением. Так можно поддержать подвижность плеч.

Ранее ортопед Виталий Скакун заявил, что избавиться от боли в спине можно с помощью потягивания позвоночника, а также разгрузки ягодичных мышц и поясницы. Тем, кто находится в сидячем положении свыше шести часов, он посоветовал упражнение «кошка-корова».