Валуев признался, почему ему тяжело давалась физкультура в школе Валуев признался, что не мог делать гимнастические упражнения на физкультуре

Депутат Госдумы и боксер Николай Валуев признался в беседе с RTVI, что в детстве сильно переживал из-за того, что не мог выполнить гимнастические упражнения на уроках физкультуры. Он рассказал, что в школе занимался в секции баскетбола.

Сами уроки физкультуры были для меня скучные и неинтересные, потому что там нужно было сдавать гимнастику. Я в гимнастике всегда ниже среднего мог, точнее, практически ничего не мог. И я комплексовал очень сильно, — поделился Валуев.

Парламентарий вспомнил, как в годы жизни в Красном Селе он приехал на соревнования в Санкт-Петербург и там его заметил тренер по баскетболу. После этого он попал в спортивную школу. Валуев отметил, что уже в шестом классе его рост достигал 1,96 метра.

Ранее Валуев заявил, что на Западе искоренят историческую память о событиях Второй мировой войны. Он отметил, что там редко звучит позиция РФ из-за создания препятствий для работы российских СМИ.