Аэропорт Волгограда ввел запрет на полеты Росавиация: в аэропорту Волгограда введены временные ограничения на полеты

В аэропорту Волгограда приостановлен прием и выпуск воздушных судов, передает представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. По его словам, ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Волгоград. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в публикации.

Ранее непогода стала причиной задержки 52 авиарейсов в аэропортах Краснодарского края. Согласно данным онлайн-табло, в Сочи на вылет задерживались четыре рейса в Москву, три — в Санкт-Петербург, по два — в Екатеринбург и Казань, по одному — в Красноярск, Минеральные Воды, Дубай, Самару, Киров и Нижний Новгород.

До этого петербургский аэропорт Пулково также ограничил свою работу. Кореняко сообщал, что рейсы принимают и отправляют по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта.

Кроме того, тысячи пассажиров по всей Европе оказались в затруднительном положении из-за сбоя связи в греческом воздушном пространстве. Власти были вынуждены временно закрыть его, что вызвало массовые отмены и задержки рейсов.