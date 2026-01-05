Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 января 2026 в 18:21

Тысячи пассажиров застряли в Европе из-за сбоев связи в Греции

Сбой связи в Греции привел к массовым отменам и задержкам авиарейсов в Европе

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Тысячи пассажиров по всей Европе оказались в затруднительном положении из-за сбоя связи в греческом воздушном пространстве, передает BBC. Власти были вынуждены временно закрыть его, что вызвало массовые отмены и задержки рейсов.

Аэропорт Афин оказался в особенно тяжелой ситуации — свыше 90 рейсов подверглись задержкам. Аэропорт Салоников был полностью закрыт.

По информации издания, сбой произошел из-за поломки радиосистемы, используемой авиадиспетчерами. В расследовании причин инцидента и координации действий участвуют Италия, Турция и Кипр.

Ранее сообщалось, что из-за мощной метели в международном аэропорту Казани произошел масштабный сбой в расписании. Вылеты в Екатеринбург, Сочи и Санкт-Петербург были задержаны, также задерживалось прибытие более девяти бортов. Экипажи нескольких судов отказались от посадки в Казани из-за нулевой видимости и сильного ветра. Самолеты из разных городов были перенаправлены на запасные аэродромы.

До этого, 3 января, в московском аэропорту Внуково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Меры приняты для обеспечения безопасности воздушного движения.

Европа
аэропорты
задержки
рейсы
отмены
пассажиры
