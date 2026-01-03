Один из крупнейших аэропортов в России ввел ограничения на полеты

В московском аэропорту Внуково введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, написал в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. Мера принята для обеспечения безопасности воздушного движения в районе аэропорта.

Ограничения носят превентивный характер, следует из публикации. Они будут действовать до дальнейших распоряжений Росавиации.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — указал Кореняко.

Данное решение может повлечь за собой изменения в расписании рейсов, задержки вылетов и прилетов. Пассажирам, планирующим путешествие через аэропорт Внуково, рекомендуется уточнять актуальную информацию у своих авиаперевозчиков.

Ранее массовая задержка авиарейсов была зафиксирована в Калининградском международном аэропорту Храброво. Речь идет как о прилетающих самолетах, так и об ожидающих вылета. В общей сложности задержаны 20 рейсов. Уточняется, что совершить посадку в аэропорту Калининграда не могут 13 бортов. Среди них рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода. Кроме того, задержаны семь рейсов на вылет в Москву, Екатеринбург, Санкт-Петербург и Уфу.