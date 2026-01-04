Казанский аэропорт не принимает рейсы из-за метели

Мощная метель в Казани спровоцировала масштабный сбой в расписании международного аэропорта, сообщает «Интерфакс». Задержаны вылеты в Екатеринбург, Сочи и Санкт-Петербург, а также прибытие более девяти бортов из городов России и стран СНГ.

Из-за нулевой видимости и сильного ветра наземные службы работают в экстренном режиме, стараясь расчистить полосу для возобновления штатных операций. Непогода вынудила экипажи нескольких судов отказаться от посадки в Казани. Самолеты из Шри-Ланки, Новокузнецка, Москвы и Ташкента были перенаправлены на запасные аэродромы в Самару, Уфу, Шереметьево и Нижний Новгород.

Ранее стало известно, что в Татарстане введено временное ограничение движения для автобусов и грузовых автомобилей на двух федеральных трассах из-за сложных погодных условий. Накануне в регионе начались снежная метель и сильный ветер, порывы которого достигали 20 метров в секунду. ГАИ настоятельно порекомендовало водителям не ездить за пределы населенных пунктов.