04 января 2026 в 10:56

Непогода временно парализовала трассы в российском регионе

В Татарстане временно ограничили движение автобусов и грузовиков из-за непогоды

Сотрудники дорожно-патрульной службы во время снегопада, Татарстан Сотрудники дорожно-патрульной службы во время снегопада, Татарстан Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
В Татарстане введено временное ограничение движения для автобусов и грузовых автомобилей на двух федеральных трассах из-за сложных погодных условий, сообщили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции. Ограничения действуют с 08:00 мск на автодорогах Казань — Оренбург (до Альметьевска) и Казань — Ульяновск.

В связи с неблагоприятными метеорологическими <...> введено временное ограничение движения для автобусов и грузовых автомобилей на федеральной автодороге Казань — Оренбург (до Альметьевска), на федеральной автодороге Казань — Ульяновск, — говорится в сообщении.

Накануне в регионе началась снежная метель и сильный ветер, порывы которого достигали 20 метров в секунду. По прогнозам, 4 января непогода усилится: ожидается мокрый снег, метель с видимостью до 500 метров и ветер до 23 м/с. Поэтому ГАИ настоятельно порекомендовало водителям не ездить за пределы населенных пунктов.

Ранее стало известно, что железнодорожное сообщение в Краснодарском крае полностью возобновлено после сильнейших снегопадов. Проблема наблюдалась с 31 декабря. Для ликвидации последствий стихии были задействованы более тысячи специалистов.

