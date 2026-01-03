Новый год — 2026
03 января 2026 в 10:09

Железнодорожное сообщение на Кубани восстановили после снегопадов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Железнодорожное сообщение в Краснодарском крае полностью возобновлено после сильнейших снегопадов, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги. Проблема наблюдалась с 31 декабря.

В условиях объявленного в регионе режима ЧС работники ОАО «РЖД» полностью восстановили электроснабжение контактной сети и автоматических систем по регулированию движения поездов, — говорится в сообщении.

Для ликвидации последствий стихии были задействованы более тысячи специалистов. Благодаря их работе удалось не только восстановить инфраструктуру, но и принять меры для минимизации задержек поездов и возвращения движения к штатному графику.

Ранее пассажиры поезда № 044 Москва — Имеретинский курорт встретили Новый год прямо в вагонах. Причиной стал крупный сбой в движении, из-за которого поездка затянулась больше чем на 20 часов. Один из пассажиров рассказал, что приобретал еду и шампанское в вагоне-ресторане, причем одна порция стоила 500 рублей. Провизию, согласно плану, должны были выдать в Белореченской, но состав до этой точки не доехал.

Кубань
поезда
железные дороги
РЖД
