05 марта 2026 в 11:24

Железнодорожники восстановили движение поездов в Воронежской области

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Движение поездов в Воронежской области было восстановлено, однако ремонтные работы продолжаются, сообщает ИС «Вести» со ссылкой на пресс-службу Юго-Восточной железной дороги. Уточняется, что расписание движения было нарушено из-за аварии на перегоне Зайцевка — Сергеевка, вследствие которой напряжение контактной сети было отключено.

Всего из-за аварии задержались 14 поездов, максимальное время задержки оценивается в пять часов. Движение по одному из путей было успешно восстановлено в 03:17. В настоящее время железнодорожники продолжают проводить работы для восстановления контактной сети.

Ранее в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД) сообщили, что на перегоне Ферма — Бахаревка в Пермском крае произошел сход 10 вагонов грузового состава. ЧС случилась в хвостовой части, в результате чего оказался задет локомотив технического электропоезда, следовавшего по соседнему пути. Из-за случившегося стали возможны корректировки в графике движения пассажирских поездов.

До этого железнодорожники полностью завершили восстановительные работы на перегоне Оричи — Шалегово в Кировской области и открыли движение по второму пути после схода 21 вагона грузового поезда. Поезда курсируют в штатном режиме. Инцидент обошелся без пострадавших.

