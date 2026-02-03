Зимняя Олимпиада — 2026
03 февраля 2026 в 12:07

В Кировской области восстановили движение после схода вагонов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Железнодорожники полностью завершили восстановительные работы на перегоне Оричи — Шалегово в Кировской области и открыли движение по второму пути, сообщила пресс-служба Горьковской железной дороги. Поезда курсируют в штатном режиме.

Специалисты убрали сошедшие вагоны, восстановили опоры контактной сети, а также уложили более 300 метров нового железнодорожного полотна, — рассказала пресс-служба.

Координацией действий занимался оперативный штаб РЖД, который теперь предпринимает меры для введения задержанных поездов в привычный график. В ходе работ было полностью восстановлено электроснабжение и путевая инфраструктура, поврежденная в результате схода. Движение на перегоне признано полностью восстановленным и безопасным для эксплуатации.

Индидент случился 1 февраля. Сразу 21 вагон грузового поезда сошел с рельсов на перегоне Оричи — Шалегово. Движение составов было приостановлено. При этом обошлось без пострадавших.

железные дороги
поезда
РЖД
Кировская область
