В Кировской области восстановили движение после схода вагонов

Железнодорожники полностью завершили восстановительные работы на перегоне Оричи — Шалегово в Кировской области и открыли движение по второму пути, сообщила пресс-служба Горьковской железной дороги. Поезда курсируют в штатном режиме.

Специалисты убрали сошедшие вагоны, восстановили опоры контактной сети, а также уложили более 300 метров нового железнодорожного полотна, — рассказала пресс-служба.

Координацией действий занимался оперативный штаб РЖД, который теперь предпринимает меры для введения задержанных поездов в привычный график. В ходе работ было полностью восстановлено электроснабжение и путевая инфраструктура, поврежденная в результате схода. Движение на перегоне признано полностью восстановленным и безопасным для эксплуатации.

Индидент случился 1 февраля. Сразу 21 вагон грузового поезда сошел с рельсов на перегоне Оричи — Шалегово. Движение составов было приостановлено. При этом обошлось без пострадавших.