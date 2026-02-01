Больше 20 вагонов сошли с рельсов в Кировской области

Сразу 21 вагон грузового поезда сошел с рельсов на перегоне Оричи — Шалегово в Кировской области, сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги. Движение составов приостановлено, из-за аварии на путях возможны задержки в движении пассажирских поездов. При этом обошлось без пострадавших.

Сегодня, 1 февраля 2026 года, в 15:50 на перегоне Оричи — Шалегово Горьковской железной дороги произошел сход, по предварительной информации, 21 вагона грузового поезда. <…> Пострадавших нет. В настоящее время движение на перегоне приостановлено. Ожидаются задержки пассажирских поездов, — говорится в сообщении.

Ранее в Пушкинском городском округе направлявшийся из Красноармейска в Москву электропоезд столкнулся с легковым автомобилем на переезде «Путилово». В результате водитель автомобиля получил травмы.

До этого в Ленинградской области электричка насмерть сбила 45-летнего мигранта. Трагический инцидент произошел на 15-м километре шестого пикета железнодорожного перегона Девяткино — Капитолово. По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.