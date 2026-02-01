Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 февраля 2026 в 17:52

Больше 20 вагонов сошли с рельсов в Кировской области

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Сразу 21 вагон грузового поезда сошел с рельсов на перегоне Оричи — Шалегово в Кировской области, сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги. Движение составов приостановлено, из-за аварии на путях возможны задержки в движении пассажирских поездов. При этом обошлось без пострадавших.

Сегодня, 1 февраля 2026 года, в 15:50 на перегоне Оричи — Шалегово Горьковской железной дороги произошел сход, по предварительной информации, 21 вагона грузового поезда. <…> Пострадавших нет. В настоящее время движение на перегоне приостановлено. Ожидаются задержки пассажирских поездов, — говорится в сообщении.

Ранее в Пушкинском городском округе направлявшийся из Красноармейска в Москву электропоезд столкнулся с легковым автомобилем на переезде «Путилово». В результате водитель автомобиля получил травмы.

До этого в Ленинградской области электричка насмерть сбила 45-летнего мигранта. Трагический инцидент произошел на 15-м километре шестого пикета железнодорожного перегона Девяткино — Капитолово. По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Кировская область
поезда
вагоны
рельсы
железные дороги
аварии
задержки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта точная дата переговоров по Украине в Абу-Даби
Россиянам объяснили, почему «ложиться под нож» за границей опасно
Погоня со стрельбой за 13-летним мальчиком за рулем Lada попала на видео
Шойгу объяснил, каким планам Запада по России и Китаю не суждено сбыться
На Украине жестко взялись за нелегальные терминалы Starlink
Сухой ветер и потепление до +10? Погода в Москве в марте: чего ждать
Волгоград превратился в Сталинград
Россиянам рассказали о главной ошибке при лечении гриппа
«Общение продолжится»: Россия и Китай укрепят диалог на высшем уровне
Пенсионерка провернула «схему Долиной» и внезапно умерла
Путин и Медведев почтили память первого президента России
Патриарх Кирилл в юности выпил две бутылки коньяка с «врагом» Церкви
Полиция задержала двоих россиян за убийство в Таиланде владельца наркошопа
Экс-депутат Рады раскрыл, как Киев усиливает переговорные позиции Москвы
Сноубордистка сутки выживала в глубине сахалинских сопок без еды и связи
«Кто окажется победителем»: политолог о потенциальной атаке США на Иран
Раскрыты подробности о юридической защите Мадуро в США
Бастрыкин взял на контроль дело о падении новорожденного в больнице Якутска
Стало известно, как еще один подросток избежал гибели в кемеровской сауне
Молодой мужчина выжил после 48 часов без легких и остановки сердца
Дальше
Самое популярное
Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово
Семья и жизнь

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день
Семья и жизнь

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.