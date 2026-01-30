Зимняя Олимпиада — 2026
Электропоезд столкнулся с машиной на переезде в Подмосковье

Один человек пострадал при столкновении электропоезда с машиной в Подмосковье

Фото: t.me/gku_mo_mosoblpojspas
На переезде «Путилово», который находится в Пушкинском городском округе, электропоезд, направлявшийся из Красноармейска в Москву, столкнулся с легковым автомобилем, сообщили в ГКУ «Мособлпожспас». Водитель автомобиля получил травмы.

Сегодня утром на регулируемом железнодорожном переезде «Путилово» в округе Пушкинский произошло столкновение электропоезда Красноармейск — Москва с легковой машиной. Пострадал один человек — водитель автомобиля, — говорится в сообщении.

Специалисты ПСЧ-328 «Мособлпожспас», сотрудники федеральной противопожарной службы, представители Госавтоинспекции и скорой медицинской помощи совместно устранили последствия происшествия. Движение поездов на этом участке было оперативно восстановлено, электрички следуют по расписанию.

Ранее на трассе Промышленная — Ваганово произошло тяжелое ДТП, в результате которого погибли два человека и еще двое получили травмы. Авария случилась 29 января около 12:00. По предварительной версии, ВАЗ-2115 выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Corolla Axio.

