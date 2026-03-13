Москвич «влетел» в дерево и на 600 тыс. рублей

Житель Москвы, который врезался в каштан на Lexus на Кутузовском проспекте, должен заплатить 600 тыс. рублей в бюджет столицы, сообщили в городской прокуратуре. В декабре 2025 года два водителя устроили гонки, после чего один из них потерял контроль. Машина вылетела на тротуар и сломала дерево.

Межрайонная природоохранная прокуратура подала в суд на 24-летнего водителя внедорожника, требуя возместить ущерб, нанесенный природе. Суд удовлетворил иск и обязал молодого человека выплатить в бюджет Москвы более 600 тыс. рублей в качестве компенсации.

