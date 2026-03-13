Москвич «влетел» в дерево и на 600 тыс. рублей

Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 марта 2026 в 18:16

Житель Москвы врезался в каштан на Lexus и теперь должен 600 тыс. рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Житель Москвы, который врезался в каштан на Lexus на Кутузовском проспекте, должен заплатить 600 тыс. рублей в бюджет столицы, сообщили в городской прокуратуре. В декабре 2025 года два водителя устроили гонки, после чего один из них потерял контроль. Машина вылетела на тротуар и сломала дерево.

Межрайонная природоохранная прокуратура подала в суд на 24-летнего водителя внедорожника, требуя возместить ущерб, нанесенный природе. Суд удовлетворил иск и обязал молодого человека выплатить в бюджет Москвы более 600 тыс. рублей в качестве компенсации.

Ранее в Приморье произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля Toyota Camry и трактора. 20-летняя пассажирка автомобиля скончалась на месте. Водитель иномарки выехал на полосу встречного движения, после чего произошло столкновение. Виновника аварии в тяжелом состоянии доставили в больницу.

До этого в Нижнем Новгороде пенсионер на автомобиле сбил работницу коммунальной службы. 67-летнюю сотрудницу «Жилсервис № 18» госпитализировали. Женщину задел бампером 71-летний водитель, который не остановился на месте происшествия.

Москва
деревья
природа
иски
столкновения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.