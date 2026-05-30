Поросль у вишни больше не полезет — простой уход спасает дерево без химии и хлопот

Корневая поросль у вишни способна быстро превратить аккуратный участок в густые заросли. Многие дачники годами срезают молодые побеги, но они появляются снова и снова. На самом деле дерево таким способом сигнализирует о проблемах с корнями или неправильном уходе.

Чаще всего поросль появляется после повреждения корней. Такое случается при перекопке земли вокруг дерева или слишком сильной обрезке ветвей. Чтобы не провоцировать рост новых отростков, опытные садоводы советуют отказаться от глубокой перекопки и замульчировать приствольный круг. Это помогает сохранить влагу и защищает корневую систему.

Большое значение имеет и правильный полив. Вишню лучше поливать редко, но обильно. Если смачивать только верхний слой почвы, корни начинают тянуться к поверхности и дают новые побеги.

Не стоит забывать и о подкормках. Весной дерево полезно опрыскать раствором мочевины, а после сбора урожая внести калий и суперфосфат. Осенью хорошо работает компост — он укрепляет корни и помогает вишне легче переносить холод.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что после мульчирования поросли стало намного меньше. Она также советует не высаживать рядом с вишней цветы и овощи, чтобы дерево не тратило силы на конкуренцию за влагу и питание.

Ранее сообщалось, что иногда огород выглядит ухоженным, а урожай все равно падает. Причина может быть не в уходе, а в самих растениях: некоторые культуры истощают землю и мешают соседям расти.

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
