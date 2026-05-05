05 мая 2026 в 13:00

Посадила для красоты — а земля устала: три растения, которые тихо гробят почву

Фото: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Global Look Press
Иногда огород выглядит ухоженным, а урожай все равно падает. Причина может быть не в уходе, а в самих растениях: некоторые культуры истощают землю и мешают соседям расти. Причем вред накапливается незаметно, а восстановление занимает годы.

Подсолнечник — первый в списке. Он вытягивает из почвы максимум питания и выделяет вещества, подавляющие рост других растений. Лучше сажать его по краю участка и не оставлять стебли в земле.

Грецкий орех создает «мертвую зону» вокруг себя. В листьях и корнях есть юглон — он мешает соседям развиваться и меняет состав почвы. Под деревом приживаются только самые устойчивые культуры.

Топинамбур быстро захватывает территорию: его корни уходят глубоко и забирают влагу, а остатки в земле дают новые заросли. Без ограничений он вытесняет все вокруг.

Если такие растения уже есть, их лучше удалить с корнями, пролить почву и засеять сидератами. Через сезон земля постепенно восстановится, и грядки снова начнут давать нормальный урожай.

Марина Макарова
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

