30 января 2026 в 07:59

Автомобиль разорвало надвое при лобовом ДТП в Кемеровской области

Авария на трассе под Кемерово привела к гибели двух человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Промышленновском муниципальном округе Кемеровской области возбуждено уголовное дело по факту тяжелого дорожно-транспортного происшествия, сообщается в Telegram-канале полиции Кузбасса. В результате столкновения двух автомобилей два человека погибли, еще двое получили травмы. Одна из машин оказалась разорванной на части.

ДТП произошло 29 января около 12:00 на 17 километре автодороги «Промышленная — Ваганово». На место незамедлительно прибыли сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа ОМВД России по Промышленновскому муниципальному округу и экстренные службы, — указано в сообщении.

По предварительной версии следствия, 53-летний водитель автомобиля ВАЗ-2115 выехал на полосу встречного движения и врезался в Toyota Corolla Axio под управлением 31-летнего мужчины. В результате столкновения 56-летний пассажир отечественной легковушки погиб на месте. Во время транспортировки в медучреждение также скончался 34-летний пассажир иномарки.

Водитель «пятнашки» и его 55-летний пассажир получили травмы. Следователями возбуждено уголовное. Для установления всех обстоятельств будут назначены автотехническая и судебно-медицинская экспертизы.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали в ДТП с Aurus и такси в центре Москвы. По предварительной информации, водитель такси получил вывих плеча, пассажир — ушиб головы. Оба госпитализированы.

