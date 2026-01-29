Двое пострадали в ДТП с Aurus в центре Москвы Водитель такси и пассажир пострадали в ДТП с Aurus в центре Москвы

Два человека пострадали в ДТП с Aurus и такси в центре Москвы, передает Telegram-канал «112». По предварительной информации, водитель такси получил вывих плеча, пассажир — ушиб головы. Оба госпитализированы.

До этого стало известно, что в районе населенного пункта Хужир на берегу озера Байкал произошло ДТП, в ходе которого погибла женщина. В салоне УАЗа находились 10 туристов из Китая, в том числе один с Тайваня. Водитель внедорожника не справился с управлением, и машина провалилась в расщелину.

Ранее сообщалось, что более 10 автомобилей столкнулись на трассе М-7 в Нижегородской области из-за снегопада. На месте ДТП образовалась пробка в пять километров. В аварию попали не только легковые автомобили, но и грузовики. Некоторые из них заносило на скользкой дороге, в результате в них врезались другие машины. На одном из участков М-7 в сторону Москвы было парализовано движение транспорта.

Также в Саратове 53-летний водитель Haval сбил женщину. По данным МВД России, авария произошла на проспекте имени 50 лет Октября. От полученных травм женщина скончалась в машине скорой помощи. Устанавливаются все детали.