Раскрыта личность погибшей в аварии на озере Байкал SHOT: погибшей в аварии на озере Байкал женщиной оказалась туристка из Китая

Погибшей в аварии на озере Байкал женщиной оказалась туристка из Китая, пишет Telegram-канал SHOT. По его информации, еще четыре человека пострадали.

В материале отмечается, что все произошло в районе населенного пункта Хужир на берегу озера Байкал. Водитель внедорожника УАЗ, как пишет канал, не справился с управлением и машина провалилась в расщелину.

Ранее прокуратура Иркутской области сообщала, что взяла на контроль расследование всех обстоятельств аварии на Байкале. При этом по ее данным, никто из пассажиров, кроме погибшей туристки, не пострадал, чему способствовала вовремя оказанная помощь. В надзорном органе также отметили, что займутся вопросом обеспечения безопасности пассажирских перевозок и оказания туристических услуг на льду Байкала.

Ранее в Иркутской области не менее 11 человек пострадали при столкновении микроавтобуса и двух грузовиков. Как сообщал глава региона Игорь Кобзев, их всех доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. ДТП случилось на трассе Р-258 «Байкал».