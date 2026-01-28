Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 января 2026 в 08:25

Раскрыта личность погибшей в аварии на озере Байкал

SHOT: погибшей в аварии на озере Байкал женщиной оказалась туристка из Китая

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Погибшей в аварии на озере Байкал женщиной оказалась туристка из Китая, пишет Telegram-канал SHOT. По его информации, еще четыре человека пострадали.

В материале отмечается, что все произошло в районе населенного пункта Хужир на берегу озера Байкал. Водитель внедорожника УАЗ, как пишет канал, не справился с управлением и машина провалилась в расщелину.

Ранее прокуратура Иркутской области сообщала, что взяла на контроль расследование всех обстоятельств аварии на Байкале. При этом по ее данным, никто из пассажиров, кроме погибшей туристки, не пострадал, чему способствовала вовремя оказанная помощь. В надзорном органе также отметили, что займутся вопросом обеспечения безопасности пассажирских перевозок и оказания туристических услуг на льду Байкала.

Ранее в Иркутской области не менее 11 человек пострадали при столкновении микроавтобуса и двух грузовиков. Как сообщал глава региона Игорь Кобзев, их всех доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. ДТП случилось на трассе Р-258 «Байкал».

Россия
Иркутская область
Байкал
аварии
туристы
Китай
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США выступили с жестким заявлением по Венесуэле
ВСУ в Красном Лимане попали в огневой мешок
Стальной жетон спас жизнь российскому военному
ВСУ предприняли новую атаку на Севастополь
Перекрытие Крымского моста вызвало сбой в графике движения поездов
В России узнали о попытке ВСУ осуществить операцию «Паутина-2»
Число жертв непогоды в США превысило 40 человек
В России предложили наказывать за призывы перезахоронить Ленина
Раскрыта личность погибшей в аварии на озере Байкал
Захарова назвала цель терактов ВСУ против мирного населения России
Замминистра погиб вместе со свитой при крушении самолета в Индии
Куриный суп лечит: врачи раскрыли научную основу бабушкиного рецепта
«Не продается»: в Гренландии резко осудили попытки Трампа получить остров
Юрист раскрыл, какой штраф может грозить за громкий скандал в квартире
В России пропали звонки с маркировкой от крупнейших банков
В РПЦ высказались о смертоносной энергетике вещей покойников
Вылегжанин назвал имя лыжника из РФ, который мог бы победить на ОИ-2026
Операция в тылу, «загон» для наемников ВСУ: новости СВО к утру 28 января
«Грань капитуляции»: военэксперт о плачевном положении ВСУ
Женщина погибла во время турпоездки по льду Байкала
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.