Не менее 11 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом под Иркутском

Не менее 11 человек пострадали при столкновении микроавтобуса и двух грузовиков в Иркутской области, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в MAX. По его словам, их всех доставили в больницу. ДТП случилось на трассе Р-258 «Байкал».

11 человек доставлены в больницу в результате крупной аварии, — написал Кобзев.

Ранее сообщалось, что крупное дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей произошло на 556-м километре федеральной трассы М-2 «Крым» в Медвенском районе Курской области. В результате аварии погибли два человека, еще двое были госпитализированы.

25 января в Ломоносовском районе Ленинградской области пятеро человек получили травмы в результате массового ДТП. Трое водителей и два пассажира, среди которых 13-летняя девочка, были госпитализированы.

До этого в Подмосковье женщина на большой скорости сбила машину, в которой находились двое несовершеннолетних. В результате ДТП один из подростков погиб. Второй человек остался инвалидом. За год до трагедии женщина отказалась пройти медосвидетельствование и ее лишили прав.