Лишенная прав женщина устроила смертельное ДТП и уехала на СВО В Подмосковье женщина без прав лишила жизни подростка в ДТП и ушла на СВО

В Подмосковье женщина на большой скорости сбила машину, в которой находились двое несовершеннолетних, пишет Telegram-канал «112». В результате ДТП один из подростков погиб. По информации канала, второй человек остался инвалидом.

По информации источника, женщина ехала со скоростью 120 км/ч. Подростки же выезжали на основную дорогу со второстепенной. Как пишет канал, далее последовало возбуждение уголовного дела и техническая экспертиза, которая подтвердила вину автоледи.

После этого последовала отсрочка вынесения приговора, череда апелляций и повторные судебные разбирательства. В этот период женщина заключила контракт и отправилась в зону СВО.

Теперь мать пострадавших подростков не понимает, каким образом можно добиться справедливости. По сведениям канал, за год до трагедии женщина отказалась пройти медосвидетельствование и ее лишили прав.

