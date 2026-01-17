Атака США на Венесуэлу
17 января 2026 в 12:48

Лишенная прав женщина устроила смертельное ДТП и уехала на СВО

В Подмосковье женщина без прав лишила жизни подростка в ДТП и ушла на СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Подмосковье женщина на большой скорости сбила машину, в которой находились двое несовершеннолетних, пишет Telegram-канал «112». В результате ДТП один из подростков погиб. По информации канала, второй человек остался инвалидом.

По информации источника, женщина ехала со скоростью 120 км/ч. Подростки же выезжали на основную дорогу со второстепенной. Как пишет канал, далее последовало возбуждение уголовного дела и техническая экспертиза, которая подтвердила вину автоледи.

После этого последовала отсрочка вынесения приговора, череда апелляций и повторные судебные разбирательства. В этот период женщина заключила контракт и отправилась в зону СВО.

Теперь мать пострадавших подростков не понимает, каким образом можно добиться справедливости. По сведениям канал, за год до трагедии женщина отказалась пройти медосвидетельствование и ее лишили прав.

Ранее смертельное ДТП с участием школьного автобуса произошло в Минусинском муниципальном округе Красноярского края. По предварительным данным, он столкнулся с легковым автомобилем. Погибла водитель этой машины, женщина 1987 года рождения. В автобусе находились 15 человек, один ребенок пострадал.

