14 января 2026 в 19:08

Российский регион потрясло смертельное ДТП со школьным автобусом

Школьный автобус в Красноярском крае попал в смертельное ДТП

Фото: t.me/mvd_24
Смертельное ДТП с участием школьного автобуса произошло в Минусинском муниципальном округе Красноярского края, сообщает региональное управление МВД. Авария случилась 14 января на 35-м километре автодороги «Саяны».

По предварительным данным, школьный автобус столкнулся с легковым автомобилем. Погибла водитель этой машины, женщина 1987 года рождения. Она скончалась до приезда медиков.

В момент дорожного происшествия в автобусе находились 15 человек. Среди них были 13 школьников и один взрослый сопровождающий. По последней информации, один несовершеннолетний получил травмы. Его доставили в медицинское учреждение.

Ранее пятилетняя девочка погибла в результате аварии, которую устроил ее отец, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Это произошло в Улуг-Хемском районе Тувы, при этом мужчина был лишен водительских прав. Суд приговорил его к шести годам колонии общего режима.

До этого в Екатеринбурге умерла 19-летняя студентка, которая семь месяцев назад получила тяжелые травмы в результате наезда автомобиля. Девушку сбили, когда она переходила дорогу по пешеходному переходу. От сильного удара она ударилась о лобовое стекло и капот автомобиля, а затем о металлическое ограждение. После этого она упала на проезжую часть.

