Российский регион потрясло смертельное ДТП со школьным автобусом

Смертельное ДТП с участием школьного автобуса произошло в Минусинском муниципальном округе Красноярского края, сообщает региональное управление МВД. Авария случилась 14 января на 35-м километре автодороги «Саяны».

По предварительным данным, школьный автобус столкнулся с легковым автомобилем. Погибла водитель этой машины, женщина 1987 года рождения. Она скончалась до приезда медиков.

В момент дорожного происшествия в автобусе находились 15 человек. Среди них были 13 школьников и один взрослый сопровождающий. По последней информации, один несовершеннолетний получил травмы. Его доставили в медицинское учреждение.

