Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 17:56

Лишенный прав отец получил большой срок после гибели дочери в ДТП

В Туве мужчину приговорили к шести годам колонии после гибели дочери в ДТП

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Житель Улуг-Хемского района Тувы допустил аварию с опрокидыванием автомобиля, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в управлении Следственного комитета России по республике. При этом мужчина был лишен водительских прав. В результате ДТП погибла его пятилетняя дочь. Отца приговорили к шести годам колонии общего режима.

Приговором суда, вступившим в законную силу, виновному назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года, — говорится в сообщении.

Ранее в Ейске Краснодарского края местный житель забил до смерти локтями своего знакомого. Инцидент произошел в ходе пьяной ссоры. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности, ему уже предъявили обвинение.

До этого в Башкортостане сотрудники ГАИ составили протокол на женщину, которая села за руль в нетрезвом виде. В ответ россиянка прокляла инспектора и его семью. Женщина пояснила, что накануне праздновала юбилей матери и пила алкоголь.

Тува
ДТП
аварии
дети
погибшие
смерти
приговоры
колонии
тюрьмы
пьяные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Серый кардинал: что известно о новом тренере «Спартака» Карседо
Безруков заявил, что Золотовицкий обладал великолепным чувством юмора
В АТОР опровергли новость о нападениях ОПГ с мачете в Кении
Появились новые детали о попавшем в скандал с насилием над детьми актере
«Хайпа много, трагедии никакой»: в АТОР высказались о решении США по визам
Раскрыто, как Трамп планирует присоединить Гренландию к США
В РСТ обратились к россиянам на фоне сообщений о паузе в выдаче виз США
Ученые раскрыли, почему мужчинам плохо при температуре 37,2
В Совфеде назвали наиболее подходящего переговорщика от ЕС по Украине
Военэксперт назвал причину активизации поставок НАТО на Украину
Камамбер с грушей в слоеном тесте: нежный пирог за 25 минут!
Климатолог ответила, когда ледник Судного дня будет грозить затоплением
Во Франции назвали причину, почему не поддержат Трампа в вопросе Гренландии
Путин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва поговорили по телефону
Стало известно, когда в России появится вакцина от рака легкого
В Госдуме оценили шансы Тимошенко стать президентом Украины
Лолита призналась, что не может прийти в себя после смерти Золотовицкого
Стало известно, кто возглавил Пушкинский музей вместо Галактионовой
Пикантные фото активистки ЛДПР возмутили общественность
«Отбиться от бандитов нам помог Кобзон»: Розовский о театре, цензуре, ИИ
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.