Лишенный прав отец получил большой срок после гибели дочери в ДТП В Туве мужчину приговорили к шести годам колонии после гибели дочери в ДТП

Житель Улуг-Хемского района Тувы допустил аварию с опрокидыванием автомобиля, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в управлении Следственного комитета России по республике. При этом мужчина был лишен водительских прав. В результате ДТП погибла его пятилетняя дочь. Отца приговорили к шести годам колонии общего режима.

Приговором суда, вступившим в законную силу, виновному назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года, — говорится в сообщении.

