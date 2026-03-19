В поселке под Солнечногорском реконструировали станцию обезжелезивания

В поселке Смирновка под Солнечногорском реконструировали станцию обезжелезивания, рассказал 360.ru начальник управления ЖКХ и экологии Солнечногорска Никита Иванов. Он отметил, что в воде содержался ряд примесей.

Была проблема, а именно примеси в воде, много железа, как ситуация и на территории Московской области часто встречающаяся. На сегодняшний день выполнена работа по капитальному ремонту, в том числе замене фильтрующего материала непосредственно на ВЗУ, — рассказал Иванов.

Также в городе специалисты взяли пробы воды на разных участках сетей. Одновременно с исследованиями ведется промывка сетей.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, что управляющая компания обязана компенсировать расходы при перебоях воды в доме, если они превышают установленные нормы. По его словам, холодную воду могут отключать не более чем на четыре часа единовременно.