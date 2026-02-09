Названы минералы, с которыми плохо совместим цинк

Длительный прием высоких доз цинка может нарушить усвоение меди и привести к ее дефициту, заявила NEWS.ru врач-терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен. Она отметила, что в последнем случае могут возникнут анемия и проблема с нейронами.

Длительный прием высоких доз цинка (значительно выше суточной нормы) может нарушить усвоение меди и привести к ее дефициту, что чревато анемией и проблемами с нейронами. Поэтому в качественные комплексы, содержащие более 15–20 мг цинка, часто добавляют небольшое количество меди (1–2 мг) для баланса, — добавила Тен.

Эксперт напомнила, что высокие дозы железа (например, в препаратах для лечения анемии) могут снижать усвоение цинка, и наоборот. Их лучше принимать в разное время дня (например, с разницей в четыре-шесть часов), подытожила Тен.

Ранее невролог Елена Мирошник рассказала, что тревожность, панические атаки, хроническая усталость и повышенная раздражительность могут сигнализировать о дефиците магния в организме. Так называемая гипомагниемия способна вызвать проблемы со сном, головные боли, снижение концентрации и ухудшение памяти, объяснила эксперт.

До этого стало известно, что употребление красного мяса, в том числе стейков, в сочетании с квашеной капустой позволит повысить уровень железа и цинка в организме. Цинк также содержится в устрицах, тыквенных семечках, бобовых и орехах. Эти продукты за счет богатого состава поддержат иммунитет зимой.