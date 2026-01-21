Врач дала советы, как эффективно повысить уровень железа в организме

Употребление красного мяса, в том числе стейков, в сочетании с квашеной капустой позволит повысить уровень железа и цинка в организме, заявила «Радио 1» врач Татьяна Молостова. Она отметила, что эти продукты за счет богатого состава поддержат иммунитет зимой.

Лучший источник железа и цинка — продукты животного происхождения. В красном мясе железо находится в гемовой форме, которая лучше усваивается. Я бы советовала мясо комбинировать с квашеной капустой и другими продуктами, содержащими витамин С. Кислота будет стимулировать выработку ферментов желудочного сока, что поможет в переваривании и усвоении микроэлементов, — объяснила Молостова.

Она уточнила, что цинк также содержится в устрицах, тыквенных семечках, бобовых и орехах. Врач добавила, что пытаться получить витамины из компота — распространенная ошибка. На самом деле этот напиток теряет нужные свойства при термической обработке. Зимой лучше пить натуральный морс.

Ранее нутрициолог Ольга Титова заявила, что в зимний рацион рекомендуется включать яблоки, груши, сливы, апельсины, мандарины, грейпфрут, айву и помело. Она также призвала регулярно употреблять замороженные ягоды, в том числе бруснику, чернику, смородину, клюкву, облепиху, малину и землянику.