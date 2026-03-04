Зимняя Олимпиада — 2026
Обходит курагу и изюм — и в два раза полезнее чернослива: найден самый полезный сухофрукт

Диетологи все чаще называют сушеный инжир абсолютным лидером среди сухофруктов, отодвигая привычные курагу и изюм на второй план. Его главное преимущество — рекордное содержание клетчатки: около 18 граммов на 100 граммов продукта, что вдвое больше, чем в черносливе. При этом инжир действует на пищеварение гораздо мягче, выступая не агрессивным слабительным, а естественным нормализатором микрофлоры, что позволяет избежать дискомфорта в кишечнике при сохранении максимальной эффективности. Особого внимания заслуживает минеральный состав: в 100 граммах сушеных плодов содержится 214 мг кальция — значительно больше, чем в кураге (160 мг) и черносливе (72 мг). Такая концентрация делает инжир незаменимым для укрепления костей, суставов и профилактики остеопороза. Высокое содержание калия и фосфора дополнительно поддерживает стабильное давление, работу сердечной мышцы и когнитивные функции.

С точки зрения контроля веса и уровня сахара инжир также выигрывает: его гликемический индекс составляет всего 40 единиц, что гораздо ниже показателей изюма (65) и фиников (до 146). Умеренная скорость усвоения сахаров предотвращает резкие скачки инсулина, а высокая плотность нутриентов помогает быстро почувствовать насыщение. При калорийности 257 ккал оптимальной нормой считаются 3–4 плода в день, которые не вредят фигуре, но полностью закрывают потребность в полезном перекусе. Инжир богат витаминами группы B и антиоксидантами, защищающими клетки от окислительного стресса. Дополнительный бонус — натуральность продукта: в отличие от яркой кураги, которую часто обрабатывают диоксидом серы, инжир обычно сушится естественным способом, что делает его фаворитом среди сторонников здорового питания.

