Домашние блинчатые пирожки: десерт мечты за час

Представьте тающий во рту десерт с сладкой серединкой — это блинчатые пирожки! Отлично подходит для приятного утра или к приходу гостей. Приготовление займет меньше часа.

Тесто: в боуле взбейте 3 яйца с 1 ст. л. сахара и солью, влейте 400 мл кефира комнатной температуры, постепенно всыпьте 1,5 стакана муки, перемешайте до однородной консистенции, дайте тесту отдохнуть 10 минут. Смажьте сковородку толикой масла, обжарьте блины тонким слоем по 2 минуты на сторону — 8–10 штук. Начинка: протрите через сито 250 г творога для гладкости, добавьте 150 г мелко нарезанной кураги (замочите на 10 мин в теплой воде), 3 ст. л. сахара и 0,5 ч. л. корицы. Намазывайте каждый блин 2 ст. л. крема, склеивайте стопкой из 8–10 блинов. Сверните рулет, разрежьте на 4-см кусочки, уложите в форму. Сироп: сварите 100 мл воды с 50 г сахара и соком половины лимона 3 минуты. Полейте пирожки. Запекайте 25 минут при 190 градусах. Блинчатые пирожки будут сочными внутри.

Ранее мы рассказали, как приготовить блинчатые пирожки с сыром.