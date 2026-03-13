В выходные балую семью домашним завтраком — пышными блинами с припеком: без дрожжей и премудростей

В выходные балую семью домашним завтраком — пышными блинами с припеком. Сочные помидоры, сладкий перец и расплавленный сыр прямо в тесте создают настоящий взрыв вкуса в каждом кусочке. Готовятся без дрожжей и прочих премудростей.

Для приготовления понадобится: 2 яйца, 250 мл молока, 100 г муки, 1 помидор, 1 болгарский перец, 50 г твердого сыра, соль, перец, зелень (укроп, петрушка), растительное масло для жарки.

Рецепт: помидор и перец нарежьте очень мелкими кубиками. Сыр натрите на крупной терке. Зелень мелко порубите. В миске взбейте яйца с солью и перцем, влейте молоко и перемешайте. Постепенно всыпьте муку, постоянно помешивая, чтобы не было комочков. Добавьте в тесто нарезанные овощи, сыр и зелень, перемешайте. Тесто должно получиться консистенции жидкой сметаны. Разогрейте сковороду, слегка смажьте маслом. Выливайте тесто половником, равномерно распределяя по дну. Жарьте с двух сторон до золотистого цвета. Подавайте горячими со сметаной или любимым соусом.

