Смешиваю кефир, муку и сахар — через 10 минут блинчики-сеточка: ажурнее и пышнее, чем на дрожжах

Это гениально простой рецепт кружевных блинов для тех, кто любит тонкое ажурное тесто, но устал от комочков и неудачных переворотов. Никакого миксера — кефир сам делает тесто идеальным.

Получается обалденная вкуснятина: тончайшие золотистые блинчики с миллионом дырочек, с хрустящими кружевными краями и эластичной серединкой. Кефир дает легкую кислинку и невероятную нежность, которой не добиться на молоке. Сквозь них можно читать газету, при этом они не рвутся при переворачивании.

Для приготовления вам понадобится: 250 мл кефира, 2 яйца, 2 ст. ложки сахара, щепотка соли, 0,5 ч. ложки соды, 130 г муки, 2 ст. ложки растительного масла.

В миске смешайте кефир, яйца, сахар и соль. Добавьте соду, перемешайте — кефир начнет пузыриться, гася соду. Постепенно всыпайте муку, чтобы не было комочков. Влейте масло, перемешайте. Оставьте тесто на 5–10 минут. Разогрейте сковороду, слегка смажьте маслом. Налейте половником тесто, распределяя по всей поверхности. Жарьте по 30–40 секунд с каждой стороны до золотистого цвета. Подавайте горячими.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала приготовить эти блинчики. Дырочек получилось столько, что сквозь них действительно можно было читать. Кстати, вместо кефира можно взять ряженку — вкус станет еще нежнее. Находка, а не рецепт!