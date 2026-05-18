День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 мая 2026 в 10:00

Смешиваю кефир, муку и сахар — через 10 минут блинчики-сеточка: ажурнее и пышнее, чем на дрожжах

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Это гениально простой рецепт кружевных блинов для тех, кто любит тонкое ажурное тесто, но устал от комочков и неудачных переворотов. Никакого миксера — кефир сам делает тесто идеальным.

Получается обалденная вкуснятина: тончайшие золотистые блинчики с миллионом дырочек, с хрустящими кружевными краями и эластичной серединкой. Кефир дает легкую кислинку и невероятную нежность, которой не добиться на молоке. Сквозь них можно читать газету, при этом они не рвутся при переворачивании.

Для приготовления вам понадобится: 250 мл кефира, 2 яйца, 2 ст. ложки сахара, щепотка соли, 0,5 ч. ложки соды, 130 г муки, 2 ст. ложки растительного масла.

В миске смешайте кефир, яйца, сахар и соль. Добавьте соду, перемешайте — кефир начнет пузыриться, гася соду. Постепенно всыпайте муку, чтобы не было комочков. Влейте масло, перемешайте. Оставьте тесто на 5–10 минут. Разогрейте сковороду, слегка смажьте маслом. Налейте половником тесто, распределяя по всей поверхности. Жарьте по 30–40 секунд с каждой стороны до золотистого цвета. Подавайте горячими.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала приготовить эти блинчики. Дырочек получилось столько, что сквозь них действительно можно было читать. Кстати, вместо кефира можно взять ряженку — вкус станет еще нежнее. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
Читайте также
4 рецепта полезной и простой окрошки: без майонеза и магазинной колбасы
Семья и жизнь
4 рецепта полезной и простой окрошки: без майонеза и магазинной колбасы
Ставлю греться духовку и в это время смешиваю капусту с кефиром — через 25 минут подаю пирожки
Общество
Ставлю греться духовку и в это время смешиваю капусту с кефиром — через 25 минут подаю пирожки
6 рецептов идеальных блинов — «Три стакана», на молоке, кефире и не только
Семья и жизнь
6 рецептов идеальных блинов — «Три стакана», на молоке, кефире и не только
Взбиваю два яйца с мукой и газировкой — блины-дырочки за 10 минут: ажурнее и пышнее, чем на молоке и с дрожжами
Общество
Взбиваю два яйца с мукой и газировкой — блины-дырочки за 10 минут: ажурнее и пышнее, чем на молоке и с дрожжами
Тру морковь и кидаю в кефир: лепешки «Солнечные» — вкусный рецепт на завтрак или перекус
Общество
Тру морковь и кидаю в кефир: лепешки «Солнечные» — вкусный рецепт на завтрак или перекус
рецепты
блины
кефир
завтраки
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Приднестровье объяснили указ о российском гражданстве
«Достали перевирать»: Пересильд опровергла слухи о своей дочери
«С ума сошли»: Трамп двумя словами описал идеи Ирана
Кузбассовец предстанет перед судом за поджог квартиры после семейной ссоры
Бывшего начальника регионального МЧС поместили в СИЗО
Американист ответил, возобновятся ли атаки на Иран
«Будет очень важной фигурой»: Трамп ответил на вопрос о возможном преемнике
Таксист-убийца: к какому сроку приговорят душегуба из Челябинска?
Мишустин назвал долю IT в экономике России
Россиянка ослепла после уколов в частной клинике
Украинский дрон убил двух жителей Белгородской области
Поиски Усольцевых: последние новости 18 мая, новые версии исчезновения
Гинеколог дала советы, как справиться с раздражительностью в период ПМС
МВД призвало россиян не делиться личными данными
Поиски Асылханова: последние новости 18 мая, что известно спустя 1,5 месяца
Раскрыт маршрут пораженного хантавирусом круизного лайнера
В России продлили запрет на экспорт одного вида товаров
Экс-гендиректор «Торпедо» признался в подкупе арбитров
Раскрыто состояние девочки из Нижнекамска после нападения бультерьера
Васильевка, Граново, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 18 мая
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.