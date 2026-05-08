День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 мая 2026 в 09:35

Взбиваю два яйца с мукой и газировкой — блины-дырочки за 10 минут: ажурнее и пышнее, чем на молоке и с дрожжами

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Это гениально простой рецепт блинчиков для тех, кто любит тонкое кружево, но не хочет возиться с дрожжевой опарой или ждать, пока тесто подойдет. Никаких дрожжей, никакого долгого брожения — газировка делает блины суперажурными прямо на сковороде.

Получается обалденная вкуснятина: тончайшие кружевные блинчики с огромным количеством дырочек, которые пронизывают тесто насквозь, делая его невесомым и хрустящим по краям.

Газированная вода дает такую пышность и ажурность, которой не добиться ни на молоке, ни на кефире, ни даже на дрожжах. Блины получаются золотистыми, эластичными, не рвутся при переворачивании и отлично подходят для любой начинки — от красной икры до сгущенки. Этот рецепт выручает, когда нет ни молока, ни кефира, а блинчиков хочется. Готовятся они быстрее обычных, а съедаются еще быстрее.

Для приготовления вам понадобится: 2 яйца, 250 мл сильногазированной воды (минералки или обычной газировки, обязательно холодной), 150 г муки (примерно стакан), 2 ст. ложки растительного масла, 0,5 ч. ложки соли, 1 ст. ложка сахара. В миске взбейте яйца с солью и сахаром венчиком до легкой пены. Не прекращая взбивать, тонкой струйкой влейте газированную воду. Постепенно всыпайте муку, продолжая мешать, чтобы не было комочков. Тесто получится жидким, как на обычные блины. Влейте масло, перемешайте. Оставьте тесто на 5–10 минут. Разогрейте сковороду, слегка смажьте маслом (только перед первым блином). Налейте половником тесто, быстро распределяя по всей поверхности. Жарьте на среднем огне по 30–40 секунд с каждой стороны до появления румяных пятен. Сразу после переворота на поверхности начнут появляться дырочки. Подавайте горячими.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Читайте также
Лопух, крапива, одуванчик: 3 полезных народных средства для здоровья
Семья и жизнь
Лопух, крапива, одуванчик: 3 полезных народных средства для здоровья
Кабачки в кастрюле — пропаренные с зеленью и чесноком: закуска без майонеза
Общество
Кабачки в кастрюле — пропаренные с зеленью и чесноком: закуска без майонеза
Стакан кефира, яйцо и ложка муки — через 10 минут на столе ажурные блины: тоньше и нежнее, чем на молоке
Общество
Стакан кефира, яйцо и ложка муки — через 10 минут на столе ажурные блины: тоньше и нежнее, чем на молоке
Смешиваю 3 яйца и пол-литра молока: блины «Бархат» пеку постоянно — секрет в 2 ложках разного масла
Общество
Смешиваю 3 яйца и пол-литра молока: блины «Бархат» пеку постоянно — секрет в 2 ложках разного масла
Тыква, яйцо, мука и корица — через 5 минут подаю гору вкуснятины, вкуснее и проще пирожков
Общество
Тыква, яйцо, мука и корица — через 5 минут подаю гору вкуснятины, вкуснее и проще пирожков
рецепты
блины
кулинария
завтраки
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились новые подробности атак БПЛА на Москву на фоне перемирия
Выстрел в упор: бывший уголовник убил бойца СВО в Калуге —подробности
Составлен список стран, которые ненавидят День Победы в Москве
У девочки после падения с 12 этажа остановилось сердце
В Белгороде рассказали жуткие последствия нового удара ВСУ
На мэра европейского города напали во время празднования Дня Победы
«Я убежден»: Фицо оценил шансы скорого окончания конфликта на Украине
Стало известно, какие корабли атаковали ВВС США у Ормузского пролива
«Симпсоны» предсказали эпидемию хантавируса
Певец SHAMAN заплакал на сцене
Названы источники хантавирусной инфекции
Истерика в Венеции: Европа с позором проиграла России на культурном фронте
Молодежь — на убой. Мерц загоняет немцев в армию: что это значит для РФ
«Комфорт или дети?»: Захарова пристыдила россиян за жалобы на интернет
«Гора мышц, но добрый»: знакомый рассказал о характере застреленного атлета
Россиянка согласилась на диспансеризацию и лишилась 17 млн рублей
Рубио объяснил, от чего будет зависеть численность ВС США в Европе
Грозы, мощные ливни и жара до +28 градусов: погода в Москве в июне
В ВСУ «закопали» правду о проблемах вместе с группой солдат
Скончался бывший музыкант рок-групп «Машина времени» и «Сплин»
Дальше
Самое популярное
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.