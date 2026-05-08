Взбиваю два яйца с мукой и газировкой — блины-дырочки за 10 минут: ажурнее и пышнее, чем на молоке и с дрожжами

Это гениально простой рецепт блинчиков для тех, кто любит тонкое кружево, но не хочет возиться с дрожжевой опарой или ждать, пока тесто подойдет. Никаких дрожжей, никакого долгого брожения — газировка делает блины суперажурными прямо на сковороде.

Получается обалденная вкуснятина: тончайшие кружевные блинчики с огромным количеством дырочек, которые пронизывают тесто насквозь, делая его невесомым и хрустящим по краям.

Газированная вода дает такую пышность и ажурность, которой не добиться ни на молоке, ни на кефире, ни даже на дрожжах. Блины получаются золотистыми, эластичными, не рвутся при переворачивании и отлично подходят для любой начинки — от красной икры до сгущенки. Этот рецепт выручает, когда нет ни молока, ни кефира, а блинчиков хочется. Готовятся они быстрее обычных, а съедаются еще быстрее.

Для приготовления вам понадобится: 2 яйца, 250 мл сильногазированной воды (минералки или обычной газировки, обязательно холодной), 150 г муки (примерно стакан), 2 ст. ложки растительного масла, 0,5 ч. ложки соли, 1 ст. ложка сахара. В миске взбейте яйца с солью и сахаром венчиком до легкой пены. Не прекращая взбивать, тонкой струйкой влейте газированную воду. Постепенно всыпайте муку, продолжая мешать, чтобы не было комочков. Тесто получится жидким, как на обычные блины. Влейте масло, перемешайте. Оставьте тесто на 5–10 минут. Разогрейте сковороду, слегка смажьте маслом (только перед первым блином). Налейте половником тесто, быстро распределяя по всей поверхности. Жарьте на среднем огне по 30–40 секунд с каждой стороны до появления румяных пятен. Сразу после переворота на поверхности начнут появляться дырочки. Подавайте горячими.

