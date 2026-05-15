День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 мая 2026 в 10:42

6 рецептов идеальных блинов — «Три стакана», на молоке, кефире и не только

6 рецептов идеальных блинов на любой вкус 6 рецептов идеальных блинов на любой вкус Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Любите тонкие блины, которые не рвутся при жарке и тают во рту? Мы собрали 6 рецептов блинов на разной основе — молоке, кефире, воде и даже на апельсиновом соке. В зависимости от выбранной базы меняется и текстура блюда. Вас ждут варианты на любой вкус: от нежных сливочных до ажурных с хрустящим кружевным краем.

Классический рецепт блинов на молоке

Классический рецепт блинов на молоке хорош тем, что позволяет приготовить тонкие, но эластичные блинчики, подходящие для фарширования. Их можно наполнить любой начинкой на свой вкус, в любом случае получится просто потрясающе!

Ингредиенты:

  • молоко (2,5% жирности) — 500 г;

  • мука пшеничная высшего сорта — 200 г;

  • яйца C1 — 2 шт. (≈110 г);

  • сахар — 30 г;

  • соль — 3 г;

  • масло растительное рафинированное — 30 г (плюс 5 г для смазывания сковороды).

Яйца взбейте с сахаром и солью. Влейте половину молока комнатной температуры, добавьте муку, перемешайте до однородности. Затем добавьте оставшееся молоко и масло. Дайте тесту постоять 15 минут. Жарьте на разогретой сковороде на среднем огне.

Калорийность на 100 г: 186 ккал.

Полезные свойства:

  • молоко — источник легкоусвояемого кальция и витамина B2;

  • яйца содержат полный набор незаменимых аминокислот.

Классический рецепт блинов на молоке Классический рецепт блинов на молоке Фото: Shutterstock/FOTODOM

Рецепт блинов на кефире с дырочками

Рецепт блинов на кефире подойдет тем, кто любит ажурные блинчики с дырочками. Дело в том, что кефирная кислота вступает в реакцию с содой — в результате получается много пузырьков и ажурные узоры.

Ингредиенты:

  • кефир (2,5% жирности) — 400 г;

  • вода (кипяток) — 100 г;

  • мука — 210 г;

  • яйца — 2 шт. (110 г);

  • сода — 3 г (без горки);

  • сахар — 25 г;

  • соль — 4 г;

  • масло растительное — 35 мл.

Смешайте яйца, сахар, соль и кефир. Добавьте муку и соду, перемешайте. Влейте кипяток тонкой струей, постоянно мешая, — тесто станет жидким и гладким. В конце добавьте масло. Жарьте сразу.

Калорийность на 100 г: 172 ккал.

Полезные свойства:

  • кефир содержит пробиотики (лакто- и бифидобактерии), которые улучшают пищеварение;

  • сода в сочетании с кислой средой снижает кислотность готового блюда, что полезно при легких формах гастрита (вне обострения).

Рецепт блинов на кефире с дырочками Рецепт блинов на кефире с дырочками Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Рецепт блинов на кипятке

Блины на кипятке отличает заварное эластичное тесто. Блинчики не рвутся, даже если получаются очень тонкими, поэтому они идеальны для начинок.

Ингредиенты:

  • молоко — 300 г;

  • кипяток — 150 г;

  • мука — 200 г;

  • яйца — 2 шт. (110 г);

  • сахар — 20 г;

  • соль — 3 г;

  • масло растительное — 40 мл.

Яйца, соль, сахар взбейте. Влейте молоко, добавьте муку, замесите густое тесто. Затем, непрерывно мешая, влейте кипяток. Тесто станет жидким. Добавьте масло. Жарьте на сильном огне, переворачивайте быстро.

Калорийность на 100 г: 179 ккал.

Полезные свойства:

  • заваривание муки кипятком частично клейстеризует крахмал, улучшая усвояемость углеводов;

  • минимальное количество сахара (20 г на всю массу) подходит для тех, кто контролирует гликемическую нагрузку.

Рецепт блинов на кипятке Рецепт блинов на кипятке Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Рецепт блинов «Три стакана»

Блины по рецепту «Три стакана» жарятся по старинному кулинарному принципу: 1 стакан муки, 1 стакан жидкости, 1 стакан яично-масляной смеси. Проще не бывает!

Ингредиенты:

  • мука — 160 г (1 стакан объемом 250 мл);

  • молоко — 250 г (1 стакан);

  • яйца — 3 штуки (примерно 165 г;

  • растительное масло — 85 г;

  • соль — 2 г;

  • сахар — 20 г (по желанию).

Яйца взбейте с маслом, сахаром и солью. Влейте молоко, затем введите муку. Тесто должно быть по консистенции как жидкая сметана. Жарьте на среднем огне.

Калорийность на 100 г: 241 ккал.

Полезные свойства:

  • высокое содержание лецитина из яиц и масла поддерживает здоровье нервной системы и печени.

Рецепт блинов «Три стакана» Рецепт блинов «Три стакана» Фото: Shutterstock/FOTODOM

Постные тонкие блины на воде

Рецепт тонких блинов на воде подойдет как говеющим, так и веганам. Блинчики получаются тонкими и с дырочками. Весь секрет — в газированной воде и небольшом количестве крахмала для эластичности.

Ингредиенты:

  • вода газированная — 500 мл;

  • мука — 220 г;

  • крахмал картофельный — 20 г;

  • сахар — 25 г;

  • соль — 3 г;

  • сода — 2 г;

  • масло растительное — 40 мл.

Смешайте муку, крахмал, сахар, соль, соду. Влейте газировку, перемешайте. Добавьте масло. Тесто запузырится — жарьте сразу, не ждите. Сковороду смазывайте только перед первым блином.

Калорийность на 100 г: 142 ккал.

Полезные свойства:

  • отсутствие холестерина (нет яиц и животного жира) — подходит для больных атеросклерозом и гипертонией;

  • крахмал обволакивает слизистую желудка, так что блюдо получается щадящим для гастроэнтерологических диет.

Постные тонкие блины на воде Постные тонкие блины на воде Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Сладкие блины на апельсиновом соке (без молока и кефира)

Необычный вариант для завтрака — рецепт сладких блинов с цитрусовой ноткой. Учтите, что сок должен быть натуральным, без добавок. Блины по этому рецепту получаются тонкими и ароматными.

Ингредиенты:

  • апельсиновый сок свежевыжатый — 400 г;

  • мука — 180 г;

  • яйца — 2 шт. (110 г);

  • сахар — 30 г (можно меньше, если сок сладкий);

  • цедра апельсина — 5 г;

  • масло растительное — 35 мл;

  • соль — щепотка (1 г).

Яйца взбейте с сахаром и солью. Влейте сок, добавьте цедру и муку. Перемешайте. В конце введите масло. Жарьте на огне чуть выше среднего.

Калорийность на 100 г: 168 ккал.

Полезные свойства:

  • апельсиновый сок — источник витамина C и антиоксидантов;

  • цедра содержит пектин, который помогает выводить тяжелые металлы и излишки холестерина.

Это были лучшие рецепты блинов на любой вкус. Выбирайте понравившийся вариант и отправляйтесь экспериментировать!

Ранее мы составили подборку 3 проверенных рецептов сырников, которые так и тают во рту.

Читайте также
Взбиваю два яйца с мукой и газировкой — блины-дырочки за 10 минут: ажурнее и пышнее, чем на молоке и с дрожжами
Общество
Взбиваю два яйца с мукой и газировкой — блины-дырочки за 10 минут: ажурнее и пышнее, чем на молоке и с дрожжами
3 лучших рецепта чебуреков: татарский янтык, диетический и самый быстрый
Семья и жизнь
3 лучших рецепта чебуреков: татарский янтык, диетический и самый быстрый
Творог и изюм: 3 рецепта, от которых не оторваться! Попробуйте и убедитесь!
Семья и жизнь
Творог и изюм: 3 рецепта, от которых не оторваться! Попробуйте и убедитесь!
10 минут на кухне: 5 рецептов сытного завтрака без хлопот
Семья и жизнь
10 минут на кухне: 5 рецептов сытного завтрака без хлопот
Как сварить рассыпчатый плов в казане на плите — 3 рецепта из Узбекистана
Семья и жизнь
Как сварить рассыпчатый плов в казане на плите — 3 рецепта из Узбекистана
блины
рецепты
простые рецепты
калорийность
быстрые рецепты
блинчики
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
СК принял важное решение после атаки ВСУ на Рязанскую область
В Петербурге пройдет концерт в честь 50-летия Алексея Горшенева
Раскрыто, где похоронят Богуславскую
Лавров одним словом охарактеризовал отношения Москвы и Еревана
Самокатчик сбил девятилетнюю девочку и скрылся
Юрист напомнил, какие компенсации полагаются пострадавшим после пожара
В РОАД предложили штрафовать за скручивание пробега у авто
Лавров пообещал обсудить перетягивание Армении на свою орбиту Западом
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 15 мая: где сбои в России
Политолог раскрыл, правда ли связаны приезды Трампа и Путина в Китай
«Не будем бегать и умолять»: Лавров предупредил Европу о переговорах
Лавров публично унизил европейских псевдопереговорщиков по Украине
Лавров указал, к чему скатился интерес США в ситуации с Ираном
Лавров объяснил, какую проверку Путин устроил политикам ЕС
Лавров раскрыл план БРИКС по «спасению» G20 от Запада
Финэксперт предостерегла от банковских переводов за услуги несамозанятым
Доходы VK Tech за первый квартал 2026 года увеличились на 59%
Россиянам назвали лучшие направления для путешествий в июне
Появились первые кадры вернувшихся из плена российских военных
Издательство «Комсомольская правда» выпустило книгу о ВОВ
Дальше
Самое популярное
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Москва

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России
Общество

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.