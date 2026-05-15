6 рецептов идеальных блинов — «Три стакана», на молоке, кефире и не только

Семья и жизнь

6 рецептов идеальных блинов — «Три стакана», на молоке, кефире и не только

Любите тонкие блины, которые не рвутся при жарке и тают во рту? Мы собрали 6 рецептов блинов на разной основе — молоке, кефире, воде и даже на апельсиновом соке. В зависимости от выбранной базы меняется и текстура блюда. Вас ждут варианты на любой вкус: от нежных сливочных до ажурных с хрустящим кружевным краем.

Классический рецепт блинов на молоке

Классический рецепт блинов на молоке хорош тем, что позволяет приготовить тонкие, но эластичные блинчики, подходящие для фарширования. Их можно наполнить любой начинкой на свой вкус, в любом случае получится просто потрясающе!

Ингредиенты:

молоко (2,5% жирности) — 500 г;

мука пшеничная высшего сорта — 200 г;

яйца C1 — 2 шт. (≈110 г);

сахар — 30 г;

соль — 3 г;

масло растительное рафинированное — 30 г (плюс 5 г для смазывания сковороды).

Яйца взбейте с сахаром и солью. Влейте половину молока комнатной температуры, добавьте муку, перемешайте до однородности. Затем добавьте оставшееся молоко и масло. Дайте тесту постоять 15 минут. Жарьте на разогретой сковороде на среднем огне.

Калорийность на 100 г: 186 ккал.

Полезные свойства:

молоко — источник легкоусвояемого кальция и витамина B2;

яйца содержат полный набор незаменимых аминокислот.

Классический рецепт блинов на молоке Фото: Shutterstock/FOTODOM

Рецепт блинов на кефире с дырочками

Рецепт блинов на кефире подойдет тем, кто любит ажурные блинчики с дырочками. Дело в том, что кефирная кислота вступает в реакцию с содой — в результате получается много пузырьков и ажурные узоры.

Ингредиенты:

кефир (2,5% жирности) — 400 г;

вода (кипяток) — 100 г;

мука — 210 г;

яйца — 2 шт. (110 г);

сода — 3 г (без горки);

сахар — 25 г;

соль — 4 г;

масло растительное — 35 мл.

Смешайте яйца, сахар, соль и кефир. Добавьте муку и соду, перемешайте. Влейте кипяток тонкой струей, постоянно мешая, — тесто станет жидким и гладким. В конце добавьте масло. Жарьте сразу.

Калорийность на 100 г: 172 ккал.

Полезные свойства:

кефир содержит пробиотики (лакто- и бифидобактерии), которые улучшают пищеварение;

сода в сочетании с кислой средой снижает кислотность готового блюда, что полезно при легких формах гастрита (вне обострения).

Рецепт блинов на кефире с дырочками Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Рецепт блинов на кипятке

Блины на кипятке отличает заварное эластичное тесто. Блинчики не рвутся, даже если получаются очень тонкими, поэтому они идеальны для начинок.

Ингредиенты:

молоко — 300 г;

кипяток — 150 г;

мука — 200 г;

яйца — 2 шт. (110 г);

сахар — 20 г;

соль — 3 г;

масло растительное — 40 мл.

Яйца, соль, сахар взбейте. Влейте молоко, добавьте муку, замесите густое тесто. Затем, непрерывно мешая, влейте кипяток. Тесто станет жидким. Добавьте масло. Жарьте на сильном огне, переворачивайте быстро.

Калорийность на 100 г: 179 ккал.

Полезные свойства:

заваривание муки кипятком частично клейстеризует крахмал, улучшая усвояемость углеводов;

минимальное количество сахара (20 г на всю массу) подходит для тех, кто контролирует гликемическую нагрузку.

Рецепт блинов на кипятке Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Рецепт блинов «Три стакана»

Блины по рецепту «Три стакана» жарятся по старинному кулинарному принципу: 1 стакан муки, 1 стакан жидкости, 1 стакан яично-масляной смеси. Проще не бывает!

Ингредиенты:

мука — 160 г (1 стакан объемом 250 мл);

молоко — 250 г (1 стакан);

яйца — 3 штуки (примерно 165 г;

растительное масло — 85 г;

соль — 2 г;

сахар — 20 г (по желанию).

Яйца взбейте с маслом, сахаром и солью. Влейте молоко, затем введите муку. Тесто должно быть по консистенции как жидкая сметана. Жарьте на среднем огне.

Калорийность на 100 г: 241 ккал.

Полезные свойства:

высокое содержание лецитина из яиц и масла поддерживает здоровье нервной системы и печени.

Рецепт блинов «Три стакана» Фото: Shutterstock/FOTODOM

Постные тонкие блины на воде

Рецепт тонких блинов на воде подойдет как говеющим, так и веганам. Блинчики получаются тонкими и с дырочками. Весь секрет — в газированной воде и небольшом количестве крахмала для эластичности.

Ингредиенты:

вода газированная — 500 мл;

мука — 220 г;

крахмал картофельный — 20 г;

сахар — 25 г;

соль — 3 г;

сода — 2 г;

масло растительное — 40 мл.

Смешайте муку, крахмал, сахар, соль, соду. Влейте газировку, перемешайте. Добавьте масло. Тесто запузырится — жарьте сразу, не ждите. Сковороду смазывайте только перед первым блином.

Калорийность на 100 г: 142 ккал.

Полезные свойства:

отсутствие холестерина (нет яиц и животного жира) — подходит для больных атеросклерозом и гипертонией;

крахмал обволакивает слизистую желудка, так что блюдо получается щадящим для гастроэнтерологических диет.

Постные тонкие блины на воде Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Сладкие блины на апельсиновом соке (без молока и кефира)

Необычный вариант для завтрака — рецепт сладких блинов с цитрусовой ноткой. Учтите, что сок должен быть натуральным, без добавок. Блины по этому рецепту получаются тонкими и ароматными.

Ингредиенты:

апельсиновый сок свежевыжатый — 400 г;

мука — 180 г;

яйца — 2 шт. (110 г);

сахар — 30 г (можно меньше, если сок сладкий);

цедра апельсина — 5 г;

масло растительное — 35 мл;

соль — щепотка (1 г).

Яйца взбейте с сахаром и солью. Влейте сок, добавьте цедру и муку. Перемешайте. В конце введите масло. Жарьте на огне чуть выше среднего.

Калорийность на 100 г: 168 ккал.

Полезные свойства:

апельсиновый сок — источник витамина C и антиоксидантов;

цедра содержит пектин, который помогает выводить тяжелые металлы и излишки холестерина.

Это были лучшие рецепты блинов на любой вкус. Выбирайте понравившийся вариант и отправляйтесь экспериментировать!

Ранее мы составили подборку 3 проверенных рецептов сырников, которые так и тают во рту.