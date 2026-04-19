Торт «Три стакана» — без весов и без пропитки: нежный бисквит и творожный крем за 1 час

Торт «Три стакана» — это нежный, влажный и ароматный десерт, который готовится без весов и не требует пропитки. Все ингредиенты для бисквита измеряются одним стаканом, а творожный крем делает торт мягким и воздушным.

Для теста понадобится: 1 стакан кефира, 1 стакан муки, 1 стакан сахара, 2 яйца, 100 мл растительного масла, 50 г кокосовой стружки, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли. Для крема: 400 г творога, 200 г сметаны, 100 г сахарной пудры, ванилин.

Рецепт: в миске смешайте яйца и сахар, взбейте до пены. Добавьте кефир, масло, соль, разрыхлитель и кокосовую стружку. Постепенно всыпьте муку, замесите жидкое тесто. Вылейте в форму (20–22 см), застеленную пергаментом. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут. Бисквит остудите, разрежьте на 3 коржа.

Для крема смешайте творог, сметану, сахарную пудру и ванилин, взбейте блендером. Промажьте коржи кремом, соберите торт. Обмажьте бока и верх. Храните в холодильнике.

