Сок, сметана и желатин — через 15 минут собираю торт «Мозаика» без муки и яиц! Летний хит без выпечки

Сок, сметана и желатин — через 15 минут собираю торт «Мозаика» без муки и яиц! Летний хит без выпечки

Беру два сока, сметану и желатин — и готовлю торт без духовки за 15 минут. Получается обалденная вкуснятина: яркие разноцветные кубики желе, словно стеклышки калейдоскопа, застывают в нежной сметанной массе — на срезе настоящий праздник, а во рту тает и освежает.

Для приготовления вам понадобится: 200 мл яблочного сока, 200 мл апельсинового сока, 3 ст. ложки желатина (по 1 ложке на каждый сок и 1 ложку в сметану), 600 г сметаны, 2–3 ст. ложки сахарной пудры, 100 мл горячей воды. В отдельной миске залейте 1 ложку желатина 200 мл теплого яблочного сока, перемешайте до растворения. То же самое сделайте с апельсиновым соком. Разлейте соки по контейнерам слоем 1–2 см, уберите в холодильник на 1 час. Застывшее желе нарежьте кубиками. Оставшийся желатин (1 ложку) растворите в 100 мл горячей воды, остудите.

Сметану смешайте с сахарной пудрой, тонкой струйкой влейте желатин. В форму выложите сметанную массу, добавьте кубики желе, перемешайте или оставьте слоями. Уберите в холодильник на 3–5 часов (лучше на ночь). Переворачивайте на блюдо — и шедевр готов.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала этот торт-желе. Даже те, кто не любит возиться с выпечкой, в восторге. Кстати, вместо соков можно взять компот или разноцветное магазинное желе — получится еще ярче. Находка, а не рецепт!