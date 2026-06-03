Бабушка говорила, что я никогда не научусь готовить, — теперь сама просит у меня рецепт этого торта

Бабушка говорила, что я никогда не научусь готовить, — теперь сама просит у меня рецепт этого торта

Клубника под слоем джема и нежный сырный крем — этот десерт я готовлю, когда хочу удивить гостей без лишнего пота на кухне.

Ингредиенты

Печенье песочное — 200 г, масло сливочное — 100 г, творожный сыр — 500 г, сахарная пудра — 100 г, масло сливочное (для крема) — 80 г, желатин — 15 г, вода — 50 мл, клубника свежая — 300 г, джем клубничный — 50 г.

Как готовлю

Сначала крошу печенье в мелкую крошку блендером — лень возиться скалкой. Растапливаю масло, смешиваю, утрамбовываю в форму и забываю в холодильнике на час. Тем временем замачиваю желатин в холодной воде и даю ему набухнуть. Важно не перегреть желатин на водяной бане: чуть свернулся — и крем не застынет.

Взбиваю творожный сыр с мягким маслом и пудрой до однородности, потом вливаю чуть остывший желатин и снова взбиваю. Заливаю крем на основу, закрываю пленкой и прячу в холодильник минимум на 6 часов — лучше на ночь. На финише выкладываю нарезанную клубнику, поливаю подогретым джемом и даю постоять еще полчаса.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Я сделал чизкейк вчера вечером, и сегодня утром он был как с обложки — ровный, глянцевый, без трещин. Вкус насыщенный, сливочный, клубника чувствуется в каждом кусочке. А еще не экономьте на творожном сыре: дешевый даст крупинки, проверено.