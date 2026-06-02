Хит лета — 2026: торт «Мулатка» — готовится проще медовика, а вкус в тысячу раз ярче

Хотите удивить гостей десертом, от которого закрывают глаза от удовольствия и просят добавки снова и снова? Попробуйте торт «Мулатка» — это невероятно нежно, ароматно и очень эффектно. Блюдо получается потрясающим: медовые коржи с хрустящими орехами, пропитанные сливочно-карамельным кремом из сметаны и вареной сгущенки, тают во рту, оставляя долгое сладкое послевкусие.

Беру мед, яйца и вареную сгущенку — готовлю торт «Мулатка»: вкушаем, закрыв глаза от удовольствия. Получается обалденная вкуснятина: мягкие, ароматные медовые коржи в сочетании с нежнейшим сметанно-карамельным кремом и хрустящими грецкими орехами создают идеальный баланс текстур и вкусов.

Для приготовления вам понадобится: для коржей — 4 яйца, щепотка соли, 250 г сахара, 10 г ванильного сахара, 50 г меда, 100 г сливочного масла, 1 ч. ложка соды, 1 ст. ложка уксуса, 400 г муки, 100 г грецких орехов. Для крема — 600 г сметаны 20–25%, 470 г вареной сгущенки, 10 г ванильного сахара. Яйца взбейте с сахаром и солью до пены. Добавьте мед и сливочное масло, нагревайте на водяной бане до растворения. Всыпьте муку, гашенную уксусом соду и орехи, замесите тесто. Разделите на 6–8 частей, раскатайте коржи, выпекайте при 180°C 5–7 минут. Для крема взбейте сметану с вареной сгущенкой и ванильным сахаром. Прослоите коржи кремом, дайте пропитаться не менее 4 часов.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла торт «Мулатка». Даже те, кто равнодушен к медовой выпечке, просили добавки. Кстати, в крем можно добавить немного коньяка — получится с благородным акцентом. Находка, а не рецепт!