Нашел торт без муки, где главный герой — печенье. Это шоколадное чудо готовлю, когда лень, но хочется праздника

Нашел торт без муки, где главный герой — печенье. Это шоколадное чудо готовлю, когда лень, но хочется праздника

Секрет этого торта в текстуре: влажный, плотный, почти как брауни. А готовится быстрее, чем пицца. Нет крема, нет пропитки, только шоколад и печенье.

Ингредиенты

Шоколад горький — 200 г, масло сливочное — 100 г, яйца — 3 шт., сахар — 100 г, печенье сдобное — 150 г.

Как готовлю

Сначала ломаю шоколад на кусочки и топлю на водяной бане с маслом до гладкой массы. Тем временем взбиваю яйца с сахаром миксером минут пять — масса должна стать густой и светлой. Вливаю растопленный шоколад в яйца, аккуратно перемешиваю лопаткой. Ломаю печенье на крупные куски, добавляю в тесто, перемешиваю. Выливаю все в форму, застеленную пергаментом, и ставлю в духовку на 160 градусов на 45 минут. Самое сложное — не съесть половину, пока остывает.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Ожидал, что печенье в тесте превратится в кашу, но нет — оно дало структуру, как у настоящего брауни. Торт получился влажным, плотным и очень шоколадным.

Мой совет: дайте ему постоять в холодильнике пару часов — тогда он режется идеально и не крошится.