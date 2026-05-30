Медовый торт «Ирис» за 1 час: без возни с тонкими коржами — пальчики оближешь

Это гениально простой рецепт для тех, кто любит медовые торты, но не хочет возиться с тонкими коржами. Никакой возни — просто замесил тесто, испек один корж, промазал кремом и отправил в холодильник.

Получается обалденная вкуснятина: нежный, сочный медово-шоколадный корж, пропитанный сливочным кремом из вареной сгущенки. Торт получается очень вкусным и красивым, без лишних хлопот. Идеален к чаю, кофе или как праздничный десерт.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 6 яиц, 180 г сахара, 150 г меда, 4 ст. ложки какао, 250 г муки, 1 ч. ложка соды; для крема — 200 г сливочного масла, 10 г ванильного сахара, 470 г вареной сгущенки, 1 ст. ложка какао с горкой.

Яйца взбейте с сахаром, добавьте мед, какао, муку и соду. Замесите тесто. Вылейте в смазанную маслом форму. Выпекайте при 170 °C 30–35 минут. Для крема взбейте масло с ванильным сахаром, добавьте вареную сгущенку и какао. Готовый корж разрежьте на 2–3 части, промажьте кремом. Уберите в холодильник на 1–2 часа.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила этот торт «Ирис». Удивило то, что корж получился очень сочным и нежным, а крем — воздушным. Даже без пропитки торт был вкусным. Кстати, вместо вареной сгущенки можно взять обычную — крем станет жиже. Рецепт — настоящая находка для быстрого праздничного десерта!

Проверено редакцией
